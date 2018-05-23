23 мая 2018 года

Минсельхозу определили нацпроект

Глава правительства Дмитрий Медведев дал поручения по реализации «майского» указа президента. Минсельхозу предстоит поработать над реализацией национального проекта по направлению «Международная кооперация и экспорт».

Напомним, что Владимир Путин, в четвертый раз став президентом России, подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 г.

Глава государства поручил правительству разработать (скорректировать) совместно с региональными властями национальные проекты (программы) по 12 направлениям. В их числе - образование, экология, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт.

Теперь определены задачи для конкретных ведомств и сферы внимания вице-премьеров. Поручения по реализации указа президента дал председатель правительства Дмитрий Медведев.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Министерство сельского хозяйства РФ вошло в число исполнителей по направлению «Международная кооперация и экспорт». Указ предусматривает, что в 2024 г. общая доля экспорта товаров (работ, услуг) глобальных несырьевых секторов в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, сфере услуг составит не менее 20% валового внутреннего продукта страны. В частности, по экспорту продукции АПК задана планка в 45 млрд долларов в год. Среди курирующих вице-премьеров – Алексей Гордеев.

Проекты национальных проектов (программ) в правительстве ждут до 15 августа. До 1 сентября Минэкономразвития совместно с Минфином должны подготовить с участием заинтересованных федеральных ведомств и представить в правительство проекты Основных направлений деятельности правительства на период до 2024 г. и прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2024 г.

Fishnews