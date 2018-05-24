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Председатель правления НО «Союз рыбопромышленников Севера Владимир ГРИГОРЬЕВ

Владимир Григорьев: Льготы по портовым сборам удешевят сырье

Если предложения ФАС по портовым сборам утвердят, прибрежные уловы станут дешевле для береговых заводов, считает глава Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев. Однако снижения потребительских цен, по его мнению, ожидать не стоит.

Внести изменения в правила применения ставок портовых сборов для рыбацких судов предложила Федеральная антимонопольная служба. Сейчас российские суда, длиной до 35 м, осуществляющие прибрежное рыболовство во внутренних морских водах и в территориальном море РФ, освобождаются от уплаты портовых сборов, кроме корабельного. ФАС предлагает убрать это исключение. Также, по ее мнению, нужно распространить этот пункт на российский и иностранный флот, осуществляющий рыболовство в районах действия международных договоров РФ в области рыболовства и сохранения ВБР.

Особые условия в правилах предусмотрены для российских судов, осуществляющих во внутренних морских водах, в территориальном море, в ИЭЗ, на континентальном шельфе РФ рыболовство, целью которого является доставка уловов и продукции из них для переработки или реализации в России. Такой флот уплачивает портовые сборы по ставкам каботажного плавания с коэффициентом 0,3, кроме корабельного сбора. Согласно предлагаемым изменениям, коэффициент будет использоваться и по этому виду сбора.

Основная цель поправок ФАС - снижение стоимости сырья, поставляемого судами прибрежного лова на береговые перерабатывающие фабрики, считает председатель правления НО «Союз рыбопромышленников Севера» Владимир Григорьев. Вместе с тем он сообщил Fishnews, что не ожидает снижения цен на готовую рыбопродукцию, если предложения антимонопольной службы утвердят.

«Себестоимость продукции у «прибрежников», конечно, значительно сократится, так как оплата корабельных сборов при частых заходах составляет довольно значительные суммы, - отметил глава отраслевого объединения. - Но это фактически поддержка «прибрежников». Мы в рынке, и цены будет диктовать именно рынок».

Председатель Союза рыбопромышленников Севера также обратил внимание, что для дальнейшей целенаправленной работы по развитию рыбохозяйственного комплекса, по его мнению, нужно продолжить работу профильной комиссии Правительства России, которую возглавлял Аркадий Дворкович.

«Если не будет рабочего органа и плана мероприятий по развитию, то отдельные поправки могут не принести желаемого результата», - считает Владимир Григорьев.

Fishnews
НазадМетки: ФАСправительство
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