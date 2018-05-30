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Промысел лосося на Камчатке

На Камчатке готовятся встречать красную рыбу

В Камчатском крае сезон добычи лосося откроется уже 1 июня, организацию путины обсудили на расширенном заседании регионального рыбохозяйственного совета. В частности, рыбаков интересовали сроки выдачи разрешений.

Совещание провел зампредседателя правительства – министр рыбного хозяйства края Владимир Галицын. Во встрече приняли участие и.о. руководителя Северо-Восточного теруправления Росрыболовства Юрий Татаринов, представители рыбохозяйственных предприятий, научных организаций и профессиональных объединений рыбаков.

Владимир Галицын напомнил, что, по прогнозам ученых, на Камчатке планируется добыть около 300 тыс. тонн лосося.

«В этом году предстоит очень сложная путина. Мне нравится, что запасы горбуши растут. Прошу рыбодобывающие предприятия западного побережья сосредоточиться на привлечении дополнительных мощностей (флот) по приемке и переработке лосося», - отметил зампред - министр.

Участникам совета подробно рассказали о регулировании промысла, в том числе о проходных днях.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе СВТУ, рыбаков интересовал вопрос о сроках оформления разрешений теруправлением.

«Работа управления в части выдачи разрешений организована таким образом, чтобы максимально сократить сроки по рассмотрению заявок и выдачи разрешений. Как правило, это не более 3 дней, хотя по регламенту - срок 15 дней. Для того чтобы промышленники начали рыбалку вовремя, работа сотрудников профильного отдела организована как в выходные, так и в праздничные дни. Что касается сроков по внесению изменений в разрешения, то здесь период еще более сжатый», - рассказал Юрий Татаринов.

Также на совещании обсудили заявочную кампанию по перезаключению договоров о закреплении долей квот и информацию по налогообложению.

Fishnews
НазадМетки: камчаткалососьправительстворосрыболовство
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