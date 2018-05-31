31 мая 2018 года

Бизнес предлагает подумать над критериями градо- и поселкообразующих предприятий

Возможные изменения Налогового кодекса по сбору за пользование водными биоресурсами продолжают обсуждать в бизнес-сообществе. Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области решила направить обращение по требованиям к градо- и поселкообразующим предприятиям.

Напомним, что в мае Минсельхоз представил для обсуждения проект изменений Налогового кодекса по ставкам сбора за пользование водными биоресурсами. Для градо- и поселкообразующих организаций предполагается ставка сбора в 15% нормативной. Как и по действующему законодательству, список градо- и поселкообразующих организаций будет утверждать правительство.

Однако меняется набор критериев. Так, появляется новое требование – расположение в населенном пункте по месту госрегистрации и отсутствие филиалов и обособленных подразделений за пределами соответствующего муниципального образования.

Нужно рассмотреть возможность не устанавливать ограничение по филиалам и обособленным подразделениям, считают в Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области. Президент АРСО Максим Козлов поднял этот вопрос на встрече замминистра сельского хозяйства – руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова с рыбаками региона. Ассоциация подготовила обращение с просьбой рассмотреть вопрос о требованиях к градо- и поселкообразующим организациям. Как вариант – можно допустить наличие филиалов и обособленных подразделений в одном регионе, заявил Fishnews Максим Козлов. Обращение решено направить в Федеральное агентство по рыболовству.

«В любом случае такие подразделения создают крупные организации, которые вносят весомый вклад в социально-экономическое развитие субъектов Федерации», - отмечают в АРСО.

Fishnews