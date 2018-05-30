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Встреча заместителя министра сельского хозяйства – руководителя Росрыболовства Ильи ШЕСТАКОВА с рыбаками Сахалинской области

Росрыболовство проанализирует вопросы по путине на Сахалине

Борьба с браконьерством, организация промысла лососей, переход на электронную ветеринарную сертификацию – эти и другие вопросы обсуждались на встрече заместителя министра сельского хозяйства – руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова с рыбаками Сахалинской области.

В преддверии лососевой путины замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков провел на Сахалине встречу с рыбопромышленниками. В совещании также участвовали региональные власти, отраслевая наука, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна решено было внести большой блок изменений по организации промысла тихоокеанских лососей. Приказ уже подписан и до 1 июля пройдет регистрацию в Минюсте, сообщил глава Росрыболовства. Также ожидается выход приказа об ограничении длины центрального крыла ставного невода в прибрежье Сахалинской области 1,5 км. Руководитель Росрыболовства попросил рыбаков планировать свою деятельность, исходя из новых требований.

Губернатор Олег Кожемяко отметил, что необходимо спланировать дальнейшую работу по программе «Доступная рыба». Профильным ведомствам региона нужно провести работу по заключению соглашений, направленных на обеспечение населения рыбными товарами. «Этот очень важный сегмент», - заявил глава региона.

Особое внимание на совещании было уделено проблеме браконьерства. Рыбопромышленники отметили важность повышения заработной платы инспекторов рыбоохраны. Возможно, стоит подумать о создании специального фонда, отметил руководитель Ассоциации устойчивого рыболовства Северо-Востока Сахалина Владимир Смирнов.

Отдельно поднималась проблема скупки и легализации браконьерских уловов – предполагается, что выявлять теневые схемы поможет электронная ветеринарная сертификация. Требование об обязательном переходе на оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде начнет действовать совсем скоро – с 1 июля. В то же время по работе системы еще очень много вопросов. На эту проблему обратил внимание президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. В частности, рыбаков волнует ветеринарно-санитарная экспертиза уловов водных биоресурсов. Замглавы Россельхознадзора Николай Власов ранее, на селекторном совещании в апреле, подчеркнул, что ничего не может быть направлено ни в производство, ни на реализацию, пока ВСЭ не проведена. Обсуждение проблемных вопросов планируется продолжить.

Глава Росрыболовства также поручил территориальному управлению ведомства активно поработать с региональной ветеринарной службой, Россельхознадзором по подготовке к электронной ветсертификации.

Поднимались также вопросы изменения Налогового кодекса по ставкам сбора за пользование водными биоресурсами, любительского рыболовства, организации в Сахалинской области промысла кеты, использования земель лесного фонда под рыбацкие станы.

Глава Росрыболовства поручил руководству теруправления собрать имеющиеся вопросы для анализа и выбора решений.

Fishnews
НазадМетки: браконьерстворосрыболовствороссельхознадзорсахалин
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