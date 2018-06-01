01 июня 2018 года

Контрсанкции прошли через Совфед

Закон о контрсанкциях одобрил Совет Федерации. Сенаторы проголосовали единогласно. Президенту и правительству будут предоставлены широкие полномочия для ответа на санкции США и других государств.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев, представлявший документ на заседании верхней палаты российского парламента, отметил, что закон носит рамочный характер: при работе в Госдуме из первоначального текста удалили упоминания конкретных отраслей, товаров и услуг, а президенту и правительству расширили полномочия.

Согласно закону, ответные меры России могут быть применены к США и другим государствам, которые присоединились к недружественным действиям Соединенных Штатов и ввели экономические санкции в отношении отдельных отраслей экономики РФ, российских юридических и (или) физических лиц. Меры будут вводиться и отменяться правительством по решению президента России, сообщили Fishnews в пресс-службе Совфеда.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что наша страна готова к сотрудничеству со всеми. «Но мы не позволим нарушать права наших граждан, наших компаний, ограничивать наш суверенитет», – заключила она.

Fishnews