04 июня 2018 года

Рыбохозяйственный совет соберется на Сахалине

Сахалинский рыбохозяйственный совет 5 июня рассмотрит подготовку к путине и борьбу с незаконной добычей лососевых. Также среди актуальных тем переход на электронную ветеринарную сертификацию.

Заседание областного рыбохозяйственного совета пройдет в Южно-Сахалинске 5 июня. Планируется рассмотреть подготовку к лососевой путине 2018 г. В том числе принципы ведения лососевого хозяйства региона в условиях низкой численности запасов.

Планируется обсудить и меры по борьбе с незаконным промыслом лососей, сообщает корреспондент Fishnews. Напомним, что теме браконьерства было уделено особое внимание на встрече, которую замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков провел с рыбопромышленниками Сахалинской области. Это одна из ключевых проблем рыбохозяйственного комплекса, нельзя допускать легализации браконьерских уловов, подчеркнул на совещании губернатор Олег Кожемяко.

Предполагается обсудить подготовку предприятий к оформлению ветеринарно-сопроводительных документов во ФГИС «Меркурий». Требование об электронной ветсертификации вступит в силу с 1 июля.

В отрасли продолжается кампания по закреплению на новый период долей квот. Уже собраны заявки от предприятий, специальные комиссии определили, какие замечания к документам могут стать причиной для отказа в заключении договоров, пользователи должны были уже направить исправления. На заседании СРХС планируется рассмотреть информацию о ходе заявочной кампании.

Fishnews