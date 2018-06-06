06 июня 2018 года

Госдума проголосовала за интернет-барьер браконьерству

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о защите «краснокнижных». В частности, будет ужесточено наказание за незаконную продажу водных биоресурсов и других животных через интернет.

Изменения будут внесены в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Поправки разработали МВД России и Минприроды еще в 2015 г. В декабре прошлого года документ был одобрен на заседании правительства, 20 марта 2018 г. – прошел первое чтение в Госдуме, а 22 мая - второе.

Статья 258 УК РФ будет дополнена нормами, устанавливающими ответственность за незаконные приобретение, продажу особо ценных диких животных и водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу, с использованием СМИ или интернета. Статья также расширяется примечанием, определяющим величину и порядок исчисления крупного и особо крупного ущерба — 40 тыс. рублей и 120 тыс. рублей соответственно, сообщили Fishnews в пресс-службе Госдумы.

В пояснительной записке к документу отмечается, что необходимость внесения таких изменений обусловлена массовыми случаями продажи шкур и костей особо ценных редких животных через интернет.

«Одна из причин, по которой развита онлайн-торговля такими видами диких животных и производимая из них продукция, состоит в том, что не осуществляется постоянный государственный мониторинг торговых площадок в сети интернет», – указали авторы документа.

Fishnews