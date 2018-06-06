06 июня 2018 года

Юрий Трутнев: Краба нужно включить в общие объемы инвестквот

Распространить механизм инвестиционных квот на крабовые ресурсы необходимо, считает зампред правительства – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

Инструмент инвестиционных квот способен дать положительные результаты, полагает вице-премьер – полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос Fishnews в рамках Дальневосточного медиасаммита.

«Их надо будет посмотреть в работе – но то, что уже сейчас есть заявки и на строительство судов, и на строительство рыбоперерабатывающих заводов, говорит о том, что в общем решение принято правильное», – сказал Юрий Трутнев.

Он напомнил об обсуждении включения среднетоннажного судна в список объектов инвестиций для получения квот вылова минтая и сельди – в рамках поручения, которое дал вице-премьер – полпред, подготовлен проект постановления с такими изменениями.

Заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента прокомментировал тему инвестиционных квот на вылов крабов. По мнению Юрия Трутнева, эти промысловые объекты должны входить в общий объем инвестквот.

В декабре вопрос крабовых квот обсуждался на заседании профильной подкомиссии во Владивостоке. Юрий Трутнев пообещал тогда содействовать выходу постановления о механизмах распределения крабовых инвестквот.

Также именно вице-премьер – полпред в 2016 г. заявил о необходимости включить краба в список водных биоресурсов, по которым выделяются инвестиционные квоты.

Fishnews