Новости
Вице-премьер – полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий ТРУТНЕВ. Фото РИА «Новости»

Юрий Трутнев: Краба нужно включить в общие объемы инвестквот

Распространить механизм инвестиционных квот на крабовые ресурсы необходимо, считает зампред правительства – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

Инструмент инвестиционных квот способен дать положительные результаты, полагает вице-премьер – полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос Fishnews в рамках Дальневосточного медиасаммита.

«Их надо будет посмотреть в работе – но то, что уже сейчас есть заявки и на строительство судов, и на строительство рыбоперерабатывающих заводов, говорит о том, что в общем решение принято правильное», – сказал Юрий Трутнев.

Он напомнил об обсуждении включения среднетоннажного судна в список объектов инвестиций для получения квот вылова минтая и сельди – в рамках поручения, которое дал вице-премьер – полпред, подготовлен проект постановления с такими изменениями.

Заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента прокомментировал тему инвестиционных квот на вылов крабов. По мнению Юрия Трутнева, эти промысловые объекты должны входить в общий объем инвестквот.

В декабре вопрос крабовых квот обсуждался на заседании профильной подкомиссии во Владивостоке. Юрий Трутнев пообещал тогда содействовать выходу постановления о механизмах распределения крабовых инвестквот.

Также именно вице-премьер – полпред в 2016 г. заявил о необходимости включить краба в список водных биоресурсов, по которым выделяются инвестиционные квоты.

Fishnews
НазадМетки: владивостокдальний востоккрабправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Готовы ли вы к переходу на обязательную электронную ветсертификацию?

От первого лица

Член Совета Федерации от Приморского края Людмила ТАЛАБАЕВА. Фото пресс-службы СФ

Член Совета Федерации от Приморского края

Людмила ТАЛАБАЕВА

Отрасли уделяется большое внимание

Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Рыбной отрасли грозит рецидив «аукционной лихорадки»?

Все материалы

Интервью

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Юрий АЛЕКСЕЕВ

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

Юрий АЛЕКСЕЕВ

Программа инвестквот должна сохранять смысл и рациональность

Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства Андрей ГИНКЕЛЬ

Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства

Андрей ГИНКЕЛЬ

Развитие марикультуры Приморья - одна из приоритетных задач

Член Совета Федерации от Республики Карелия Игорь ЗУБАРЕВ

Член Совета Федерации от Республики Карелия

Игорь ЗУБАРЕВ

Уникальным озерам нужна защита

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края Максим БЕРГЕЛЯ

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов

Максим БЕРГЕЛЯ

Время принимать антикризисные меры на Амуре

Все интервью

Личное мнение

Партнер юридической фирмы «Инмар» Константин ИВАНЧИН

Партнер юридической фирмы «Инмар»

Константин ИВАНЧИН

Конституционный суд на стороне судовладельцев

Депутат Законодательной думы Хабаровского края Павел СИМИГИН. Фото с сайта khabarovsk.er.ru

Депутат Законодательной думы Хабаровского края

Павел СИМИГИН

Путина покажет, достаточно ли принятых мер

Все материалы

Крупным планом

Трепанг и гребешок, выращенные в Приморье

Сергей Масленников: Современная марикультура – друг природы, а не враг

Возрождение детского парусного спорта в Невельске – знаковый проект для фонда «Родные острова»

Во что вкладываются сахалинские рыбаки

Кальмар

Кальмар преткновения

Как привлечь уловы на берег – рецепт от Камчатки

Как привлечь уловы на берег – рецепт от Камчатки

Все материалы

События

В Москве прошло ежегодное общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров

ВАРПЭ утвердила план работы на год

Национальный стенд Российской Федерации на брюссельской выставке Seafood Expo Global / Seafood Processing Global 2018

Глобальный рынок оценил российскую рыбу

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.