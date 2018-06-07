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Заседание комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб в Магаданской области. Фото пресс-службы областного правительства

Колыма распланировала «красную» путину

Для освоения в Магаданской области в этом году специалисты рекомендовали около 9,3 тыс. тонн лососевых. Объемы и сроки добычи для разных видов рыболовства установила региональная комиссия по регулированию вылова анадромных.

Рыбаки области смогут освоить 6617 тонн горбуши, 2046 тонн кеты, 271 тонну кижуча, 3 тонны нерки и 430 тонн гольцов, сообщает корреспондент Fishnews. Этот объем рекомендован к изъятию для всех видов рыболовства – традиционного, любительского, коммерческого, в целях аквакультуры и научно-исследовательских работ.

Представителям коренных народов выделили для традиционного рыболовства 591,3 тонны. Областные КМНС смогут наловить 296,68 тонны горбуши, 212,7 тонны кеты, 54,44 тонны кижуча, 27,56 тонны гольцов с 21 июня по 16 сентября.

Лимит для любительского и спортивного рыболовства составляет 227,7 тонны. Это 130,5 тонны горбуши, 64,2 тонны кеты, 26 тонн кижуча, 1 тонна нерки, 6 тонн гольцов. Сроки любительской рыбалки на участках установлены с 29 июня по 16 сентября.

Магаданскому НИИ рыбного хозяйства и океанографии для научных целей разрешено добыть 12,51 тонны горбуши, 41,01 тонны кеты, 11,11 тонны кижуча, 1 тонну нерки, 2,8 тонны гольцов.

В целях рыбоводства МагаданНИРО и Охотский филиал Главрыбвода смогут поймать 34,32 тонны горбуши, 42,25 тонны кеты, 4,7 тонны кижуча.

Для промышленного и прибрежного рыболовства, а также формирования резерва предлагается около 8,4 тыс. тонн лососевых. Пока для коммерческого промысла выделена 5601 тонна: 4295 тонн горбуши, 945 тонн кеты, 96 тонн кижуча, 265 тонн гольцов. Сроки освоения – с 1 июля по 16 сентября. Специализированный промысел гольцов в реках залива Шелихова будет вестись до 18 ноября.

Fishnews
НазадМетки: аквакультуракижучмагаданская область
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