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Первые результаты «красной» путины озвучили на оперативном совещании в Росрыболовстве. Фото пресс-службы ФАР

Рыбакам напомнят о новых правилах промысла лососей

Ожидается выход изменений правил рыболовства для Дальневосточного бассейна. Документ предусматривает новые меры регулирования промысла тихоокеанских лососей – замглавы Росрыболовства Петр Савчук поручил теруправлениям ведомства провести разъяснительную работу с пользователями.

Промысел тихоокеанских лососей стартовал на Дальнем Востоке 1 июня. Первые результаты «красной» путины озвучили на оперативном совещании, которое в режиме видеоконференции провел заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

В Усть-Камчатском районе Камчатского края рыбаки взяли 380 тонн лососевых, в том числе 300 тонн нерки, 40 тонн чавычи и менее 40 тонн кеты, сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

Первое заседание штаба по организации лососевой путины Росрыболовство проведет 19 июня. «К первому заседанию все территориальные управления должны предоставить план мероприятий по охране водных биоресурсов, в том числе совместных действий с Росгвардией и другими ведомствами», – сказал Петр Савчук. Проследить за реализацией задачи поручено управлению контроля, надзора и рыбоохраны ведомства.

Кроме того, в этом году лососевая путина будет регулироваться в соответствии с новыми правилами. Директор депрыбхоза Министерства сельского хозяйства Евгений Кац сообщил, что приказ об изменении правил рыболовства для Дальневосточного бассейна уже подписан главой Минсельхоза и сейчас находится на регистрации в Минюсте. Документ предусматривает установление суточных норм добычи, особого механизма учета вылова судов, которые используют налив/навал, и базовые изменения по лососевым – более жесткие ограничения по вылову, обусловленные снижением подходов и необходимостью сокращения промысловой нагрузки на запас. В связи со скорым вступлением в силу новых требований Петр Савчук поручил территориальным управлениям провести разъяснительную работу с пользователями в превентивных целях, чтобы избежать нарушений и не навредить эффективному ходу промысла.

Fishnews

  • Первые результаты «красной» путины озвучили на оперативном совещании в Росрыболовстве. Фото пресс-службы ФАР
  • Заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК. Фото пресс-службы ФАР
  • Директор депрыбхоза Министерства сельского хозяйства России Евгений КАЦ. Фото пресс-службы ФАР
    • НазадМетки: дальний востокросрыболовство
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