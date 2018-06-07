07 июня 2018 года

«Родные острова» помогают возродить народные ремесла

В сахалинском Долинске открылась мастерская художественных ремесел. Проект – один из победителей грантового конкурса, который провел благотворительный фонд «Родные острова».

Занятия уже посетили уже более 20 ребят. Они осваивают навыки гончарного дела, лепки из глины, традиционной русской росписи и изготовления народной тряпичной куклы. Эти уроки внесли в программы пришкольных лагерей. Практика будет сопровождаться познавательными беседами о гончарном деле и русской глиняной игрушке. Обучают в мастерской бесплатно.

Художница Екатерина Сайгушкина несколько лет вынашивала эту идею, мастерская долгое время была у нее дома. Благодаря гранту фонда «Родные острова» она смогла переехать в новое помещение и закупить недостающее дорогостоящее оборудование. Например, печь для обжига керамики.

«Грант был направлен на гончарную мастерскую, но постепенно пришла идея создать не полностью мастерскую, а центр, где дети смогли бы заниматься не только гончарным делом и лепить традиционные русские игрушки. Помимо заявки на гончарное ремесло, хотелось бы, чтобы дети могли заниматься и традиционной русской росписью, заниматься акварельной живописью», - отметила художница.

«Мы специально в рамках нашей грантовой программы хотели поддержать не только организации, но и активных сахалинцев, - рассказал Fishnews президент «Родных островов» Александр Кан. - «Мастерская художественных ремесел» - как раз один из таких проектов. Мы надеемся, что первая подобная мастерская станет примером для других районов. Потому что понимаем, как важно ребятам изучать народные художественные промыслы – уникальный пласт нашей истории и культуры.

Фонд «Родные острова», учредителями которого выступили рыбохозяйственные компании Сахалинской области, был создан весной 2016 г. Основными направлениями деятельности стали поддержка начинающих и профессиональных спортсменов региона, оказание помощи детям в сложной жизненной ситуации и развитие детских талантов.

Fishnews