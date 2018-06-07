07 июня 2018 года

Росрыболовство соберет информацию об эффективности норм вылова

Федеральное агентство по рыболовству решило собрать информацию об использовании суточных норм добычи для рыбаков-любителей. Поручение по этому вопросу замглавы ведомства Петр Савчук дал территориальным управлениям.

С предложением проанализировать применение нового механизма регулирования любительской рыбалки – нормы суточного вылова – директор депрыбхоза Минсельхоза России Евгений Кац выступил на оперативном совещании в Росрыболовстве.

Напомним, что такие лимиты были введены для борьбы с подменой видов рыболовства. Величины допустимого вылова в сутки на человека определялись совместно со всеми субъектами Федерации при участии Общероссийского народного фронта и инициативных групп, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Замглавы ведомства Петр Савчук поддержал предложение и дал соответствующее поручение территориальным управлениям. «Необходимо оценить эффективность суточных норм вылова, как происходит их применение: какие проблемы возникают с точки зрения контроля и достаточно ли установленных объемов», – отметил Петр Савчук и поручил предоставить информацию к ноябрю.

Fishnews