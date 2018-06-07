07 июня 2018 года

Для подачи заявок на инвестквоты осталось меньше месяца

В рамках второй заявочной кампании по инвестквотам у рыбопромышленников еще есть возможность получить лимиты без аукциона на понижение, отмечают в Росрыболовстве. Теруправлениям поручили напомнить пользователям, что времени осталось немного.

Второй этап заявочной кампании «Инвестквоты-2018» начался 1 марта, прием заявок продлится до 30 июня. Среди объектов инвестиций, для строительства которых планируется дораспределить квоты добычи водных биоресурсов, – среднетоннажные и малотоннажные суда и береговые заводы по переработке рыбы малой мощности на Дальнем Востоке.

Предварительные итоги кампании подвели на оперативном совещании, которое в режиме видеоконференции провел заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

Начальник управления флота, портов и мониторинга Анатолий Дубник рассказал, что пока заявок поступило не так много, и у рыбопромышленников еще есть возможность подать документы и получить квоты под инвестиционные проекты без аукциона на понижение. Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, на рассмотрение принято всего три заявки: две – на строительство заводов и одна – на строительство судна.

При этом по итогам первого этапа заявочной кампании уже подписаны договоры на строительство 33 судов с общим объемом инвестиций 110 млрд рублей. А также 10 заводов на Дальнем Востоке на сумму в общей сложности более 15 млрд рублей. На 26 июня запланирован аукцион на понижение по долям квот на строительство заводов в Северном бассейне.

Петр Савчук поручил территориальным управлениям провести работу в регионах и дополнительно оповестить пользователей, которые потенциально заинтересованы в реализации инвестиционных проектов с господдержкой. «Коллеги-дальневосточники, обратите внимание, что заявочная кампания заканчивается 30 июня на получение инвестиционных квот по разнорыбице под маломерные суда и малые заводы, чтобы потом не было жалоб, что не успели. Осталось не так много времени», – подчеркнул заместитель руководителя Росрыболовства.

Fishnews