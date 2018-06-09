09 июня 2018 года

Судьбу ЛРЗ Колымы решат в Росрыболовстве

Для восстановления лососевых рыбоводных заводов Магаданской области необходимы значительные средства, при этом есть сомнения в целесообразности вложений. Для выбора оптимального пути развития решено подготовить дорожную карту.

Приоритетные задачи работы ФГБУ «Главрыбвод» на нынешний год обсудили в Росрыболовстве. Совещание провел заместитель руководителя федерального агентства Василий Соколов.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ФАР, основной вопрос касался целесообразности дальнейшего использования трех лососевых рыборазводных заводов в Магаданской области. В прошлом году они вошли в состав Главрыбвода.

Представители учреждения сообщили о плачевном состоянии рыбоводных мощностей. Один завод не функционирует вовсе, два других действующие, но требуют ремонта и реконструкции. Для их восстановления необходимы значительные средства, которые не предусмотрены в бюджете, при этом есть сомнения в целесообразности вложений при недоиспользовании мощностей.

На совещании обсудили несколько вариантов для проработки проблемы. Так, предлагается один завод законсервировать, второй – сдать в аренду под пастбищную аквакультуру, третий использовать для выполнения госзадания по воспроизводству.

Кроме того, возможно перепрофилирование мощностей ЛРЗ на выпуск сиговых, положительный опыт такой смены объекта воспроизводства у Главрыбвода уже имеется с лососевыми заводами в Мурманской области.

В Росрыболовстве отметили, что нельзя забывать и специфику региона: в Магаданской области расположено большое количество золотодобывающих предприятий. Они должны осуществлять компенсационные мероприятия для возмещения ущерба, причиняемого водным биоресурсам. Компенсационные выпуски являются одной из перспектив для работы одного из заводов.

По итогам обсуждения решено проанализировать все возможные варианты, выбрать оптимальный путь развития магаданских ЛРЗ. Дорожная карта развития производственных мощностей должна включать конкретные мероприятия, основные этапы и сроки их реализации, оценочную стоимость работ и ожидаемые результаты.

На совещании также рассмотрели целесообразность дальнейшей эксплуатации лососевых рыбоводных заводов Сахалинского филиала Главрыбвода на условиях сдачи в аренду частным предприятиям, у которых в 2019 и 2020 гг. заканчивается срок договоров пользования рыбопромысловыми участками.

Fishnews