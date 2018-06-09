09 июня 2018 года

Илья Шестаков: Заявительной кампанией в целом довольны

Закрепление долей квот на следующий период – приоритетное направление деятельности Федерального агентства по рыболовству, неоднократно подчеркивал замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Работа по закреплению долей квот на новый период идет полным ходом. Созданные Росрыболовством комиссии рассмотрели заявки предприятий и определили замечания, которые могут помешать получить лимиты. Правовая база позволяет пользователям исправить ошибки и заключить договор.

«Заявительная кампания – работа достаточно сложная, – прокомментировал результаты в интервью Fishnews замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. – Комиссии столкнулись с серьезными вопросами, связанными с определением замечаний по многим заявкам. В том числе потому, что некоторые предприятия подавали одновременно несколько заявок – и в электронном виде, и в печатном. Возникали и вопросы, связанные с определением достоверности поданных сведений. Для того, чтобы успеть за короткий срок рассмотреть поступившие документы, люди работали допоздна, зачастую – ночью».

В заседаниях участвовали представители некоммерческих организаций – союзов и ассоциаций отрасли. «Присутствие наблюдателей было обеспечено для того, чтобы они видели: процесс идет прозрачно, решения комиссий обоснованы и соответствуют законодательству. На наш взгляд, представители рыбацкого сообщества с этой задачей справились. Думаю, наблюдатели также довольны своим участием в заседаниях комиссий», – отметил глава федерального агентства.

По словам Ильи Шестакова, рыбаки также озвучивали мнение, что заявочная кампания проходит неплохо. «Есть, как я уже говорил, определенные сложности – нам бы хотелось, чтобы процесс, скажем так, больше шел по накатанной. К сожалению, многие проблемы, которые были не видны до начала заседаний комиссий, пришлось решать в ручном режиме. Но в целом ходом кампании я доволен. По словам рыбаков, чувствуется разница между предыдущим процессом закрепления и нынешним, теперь все достаточно понятно и прозрачно», – заявил руководитель Росрыболовства.

Заявительная кампания – это приоритет, подчеркнул, как и ранее, глава отрасли. «Половина сотрудников нашего ведомства участвует в ее проведении. Предстоит достаточно долгая работа, связанная с рассмотрением исправленных заявок. Затем в процесс включится рабочая группа, которая будет рассчитывать объемы. На этом этапе тоже ожидается много вопросов, предстоит объединение долей промышленных и прибрежных квот. Речь идет не только о договорах, которые были в свое время заключены с Росрыболовством, но и о договорах с региональными органами власти. И конечно, нужно посмотреть, чтобы не было ошибок, в том числе технических», – обратил внимание Илья Шестаков.

После того, как завершится расчет объемов, у ведомства будет не так много времени, чтобы подписать договоры о закреплении доли квоты. «В сентябре уже нужно войти в стадию, когда компании будут подавать заявки о том, какой вид рыболовства собираются осуществлять в 2019 году, – промышленное или прибрежное», – отметил руководитель федерального агентства.

Текст полностью читайте в рубрике «От первого лица» на сайте Fishnews.