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Продукция рыбозавода в Каменке. Фото предоставлено компанией «Акватехнологии»

Рыбному рынку Владивостока дефицит товаров не грозит

Рыбы и морепродуктов у берегов Приморья с лихвой хватит, чтобы обеспечить свежей, парной и охлажденной продукцией все население Владивостока. Рыбный рынок в приморской столице не останется с пустыми прилавками, уверен генеральный директор компании «Акватехнологии» Сергей Слепченко.

В прибрежных водах Приморья достаточно биоресурсов, чтобы обеспечить продукцией специализированный рыбный рынок Владивостока, подчеркнул Сергей Слепченко в интервью корреспонденту Fishnews.

По данным руководителя компании, квоты позволяют ежегодно добывать на прибрежном и промышленном лове в подзоне Приморье порядка 35 тыс. тонн водных биоресурсов, к тому же на многие промысловые объекты квоты не требуются. Годовой объем добычи крабов составляет порядка 5 тыс. тонн, ежей – 1,2-1,3 тыс. тонн, моллюсков-«зарывашек» – 2,5-3 тыс. тонн, минтая – 12-13 тыс. тонн, камбалы – 5-6 тыс. тонн, трески – около 1 тыс. тонн, тихоокеанского кальмара – порядка 1 тыс. тонн (при возможном вылове 60 тыс. тонн). Во Владивостоке живет порядка 650 тыс. человек, при норме 20 кг в год общий объем потребления рыбы и морепродуктов составляет около 13 тыс. тонн. При этом часть продукции неизбежно будет поступать из-за пределов края.

Компания «Акватехнологии» выступила инициатором создания рыбного рынка. Инициативу компании одобрили глава города Виталий Веркеенко и врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко. Участвовать в проекте намерены южнокорейская компания Hanaro Holdings Co. Ltd и японская Kiyomura Corporation.

«Иностранные компании продемонстрировали серьезную заинтересованность в совместной реализации проекта, но подчеркну, что их инвестиции не будут решающими, у нас достаточно и собственных средств, нам важен их опыт», - отметил Сергей Слепченко.

«Рынок будет открыт для работы всех компаний, добывающих рыбу и морепродукты в прибрежных водах Приморского края, – рассказал собеседник Fishnews. – Наша задача – чтобы туда пришли все. Чем больше будет продукции, чем шире ассортимент, тем рынок будет более привлекательным для покупателей, тем выше будет посещаемость. У нас уже есть сигналы, есть договоренности с коллегами. У нас есть все возможности для реализации этого проекта».

Компания «Акватехнологии» является крупнейшим предприятием из специализирующихся на прибрежном промысле в подзоне Приморье. На ее долю приходится около 50% уловов приморской «прибрежки». Организация имеет собственный добывающий флот, рыбоперерабатывающий завод в Каменке (Дальнегорский район) и розничную торговую сеть по реализации собственных товаров. В ассортименте - практически весь спектр добываемых в прибрежной зоне края водных биоресурсов. Предприятие поставляет живую, парную, свежую, охлажденную, соленую, копченую и замороженную продукцию.

Fishnews
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