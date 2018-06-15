15 июня 2018 года

Рыбакам напомнили о проблемах безопасности

В компаниях должна вестись системная работа, чтобы обеспечивалось соблюдение техники безопасности на судах, подчеркнул заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук на заседании ДВНПС.

Научно-промысловый совет подвел итоги добычи минтая и сельди в путину 2018 г. Как сообщает корреспондент Fishnews, на заседании выступил и начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Владимир Бардык. Организация безопасности мореплавания остается одной из проблемных зон. Глава отряда привел данные о трагедиях на море, в результате которых гибли люди, и призвал руководителей предприятий уделять особое внимание безопасности, обучать экипажи. Многие компании уже пришли к тому, чтобы ежегодно проводить аттестацию судоводителей, механиков, отметил Владимир Бардык. «Давайте вместе бороться за наших людей, за безопасность и за плавсостав, который работает на благо нашей родины», – обратился к рыбопромышленникам начальник отряда.

Заместитель руководителя Росрыболовства, председатель ДВНПС Петр Савчук напомнил об изменениях нормативной базы: в случае нарушений не будут выдаваться разрешения на промысел, их действие будет приостанавливаться. В компаниях должна быть системная работа, чтобы обеспечить соблюдение техники безопасности, подчеркнул представитель ведомства.

Напомним, что в апреле правительство внесло изменения в правила, регламентирующие получение разрешений на добычу. После вступления поправок в силу, в заявке на промысловый билет нужно будет указывать сведения о документах, подтверждающих соответствие требованиям МКУБ.

Fishnews