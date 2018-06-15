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Совещание провел заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН. Фото пресс-службы Совфеда

Сенаторы организовали совещание по промыслу лососей

На Камчатке члены профильного комитета Совфеда обсудили с региональными властями и рыбаками законодательные меры по сохранению лососей во время нереста. Разработан ряд рекомендаций, в том числе по сдвигу сроков промысла в Сахалинской области.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию провел выездное совещание в Петропавловске-Камчатском. Обсуждалась нормативно-правовая база для сохранения анадромных видов рыб на миграционных путях к местам нереста. В работе приняли участие представители федеральных и региональных органов государственной власти, рыбопромышленных предприятий, научных учреждений и общественных организаций.

По итогам встречи комитету СФ рекомендовали обратиться в Минсельхоз с предложением рассмотреть вопросы о внесении изменений в федеральный закон «О рыболовстве…». По мнению участников заседания, региональные комиссии по регулированию добычи анадромных видов нужно наделить полномочиями в отношении использования орудий лова, сообщили Fishnews в пресс-службе Совфеда.

Также предлагается внести поправки в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна: установить сроки добычи лососей на промысловых участках Сахалинской области в Камчатско-Курильской подзоне и Северо-Курильской зоне с 1 июля по 31 августа. Сейчас красную рыбу там можно осваивать с 15 июня.

Федеральному агентству по рыболовству рекомендовали инициировать заключение соглашения между правительствами Камчатского края и Сахалинской области по созданию условий для устойчивой эксплуатации запасов лососей в этих регионах. Также документ должен обеспечить оптимальные условия естественного воспроизводства красной рыбы.

Пограничной службе и Росрыболовству предложили повысить эффективность координации деятельности по борьбе с лососевым браконьерством во внутренних водах, а также обеспечить проведение регулярных контрольно-надзорных мероприятий.

Участники заседания считают важным совместно с органами исполнительной власти Камчатки продолжить мониторинг мер по обеспечению сохранения анадромных видов на миграционных путях к местам нереста, установленных в законодательстве. В том числе – предусматривающими ограничение использования орудий лова.

Fishnews


  • Совещание провел заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН. Фото пресс-службы Совфеда
  • На совещании в Петропавловске-Камчатском обсудили нормативно-правовую базу для сохранения лососей на миграционных путях к местам нереста. Фото пресс-службы Росрыболовства
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