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Суда у берегов Владивостока. Фото предоставлено организаторами Морского салона

На морском салоне-2018 не обойдут вниманием рыбаков

Основными направлениями деловой программы Международного дальневосточного морского салона станут судостроение, инфраструктура и логистика, регулирование и развитие. Планируется обсудить и вопросы строительства судов для рыбной отрасли.

Морской салон с 2003 г. традиционно принимал Санкт-Петербург, однако в 2018 г. это мероприятие решили перенести во Владивосток. Ключевые события состоятся в кампусе ДВФУ на острове Русский. Салон будет проходить с 26 по 28 июля – накануне Дня Военно-Морского Флота России и морского парада.

В рамках деловой части салона запланировано более 20 тематических сессий, круглых столов и панельных дискуссий, сообщили Fishnews организаторы. Главным станет пленарное заседание, на котором обсудят в том числе «обновление и развитие промыслового флота для устойчивой добычи биоресурсов».

Также гостей и участников салона ожидает разнообразная выставочная программа с участием ведущих судостроительных и приборостроительных компаний.

Ожидается прибытие 1,5 тыс. участников из России и зарубежных стран, включая делегации Вьетнама, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Сингапура, Южной Кореи и Японии.

Fishnews
НазадМетки: владивостоксудостроениеяпония
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