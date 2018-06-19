19 июня 2018 года

Предприятия ждут результатов от новой встречи по «Меркурию»

Рыбаки рассчитывают получить ответы на проблемные вопросы электронной ветсертификации в рамках новой встречи с представителями Россельхознадзора и Росрыболовства, рассказали в Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Проблемы перехода на обязательную электронную ветсертификацию рассматривались 14 июня на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета. По итогам совещания решено было подготовить блок-схемы, описывающие процесс оформления для рыбопромышленников, а также провести в ближайшее время еще одну встречу.

Планируется, что обсуждение пройдет в Москве 21 июня с участием представителей Росрыболовства и Россельхознадзора. Новое совещание позволит получить ответы на возникающие у предприятий вопросы, надеются в Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел». Проблемных моментов остается немало, рассказал Fishnews президент АЯП Вячеслав Бычков.

Объединение уже обращалось в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору за разъяснениями. Например, по поводу занесения данных в блок «Вылов» информационной системы «Меркурий»; по поводу оформления транзакции на перемещение продукции при перемещении продукции в районе промысла и т.д.

Fishnews