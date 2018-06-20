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Рыбаки-дальневосточники на промысловом судне

Рыбацкую общественность взволновала пенсионная реформа

Приморский профсоюз рыбаков присоединился к требованиям не повышать пенсионный возраст в России. Кроме того, необходимо сохранить существующие льготы по досрочному выходу на пенсию для работников отрасли, подчеркнули в организации.

Соответствующий законопроект внесен Правительством России в Госдуму. Предусматривает, что мужчины будут уходить на пенсию в 65 лет (сейчас – в 60 лет), женщины – в 63 года (в настоящее время – 55 лет). Повышение предполагается проводить поэтапно, переходный период – с 2019 г. по 2034 г.

Как указано в пояснительной записке, действующий пенсионный возраст впервые был закреплен в 1928 г. и получил дальнейшее развитие в 1930-е гг. При этом продолжительность жизни при рождении в 1926 – 1927 гг. по европейской части РСФСР составляла 43 года. К настоящему времени продолжительность жизни россиян в целом значительно увеличилась, одновременно наблюдается растущий дефицит на рынке труда, причем именно квалифицированных рабочих и специалистов.

Авторы законопроекта предполагают, что его принятие позволить «создать условия для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан». По информации СМИ, законопроект не затрагивает категории граждан, имеющие право досрочного выхода на пенсию, в том числе плавсостав рыбной отрасли.

Как сообщил Fishnews председатель Приморской краевой организации профсоюза работников рыбного хозяйства Владимир Нагорный, президиум профсоюза постановил потребовать от Правительства РФ и Госдумы не повышать пенсионный возраст до тех пор, пока уровень жизни и оплаты труда в России не достигнет уровня стран Запада. Президиум также выступил за то, чтобы не пересматривать существующую систему льготного пенсионного обеспечения плавсостава флота рыбной промышленности. Еще одно требование профсоюза – введение прогрессивного налогообложения для российских олигархов.

«Правительство мотивирует свои действия недостаточностью финансовых средств и демографическими условиями, - подчеркнул Владимир Нагорный. - Между тем оно до сих пор не ввело прогрессивную шкалу налогообложения в отношении российских олигархов, имеющих сверхдоходы. Во всем мире это делается, а в России это якобы невозможно и нецелесообразно».

Fishnews
НазадМетки: правительство
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