21 июня 2018 года

Чукотка вступила в «красную» путину

В Анадырском районе ЧАО уже добывают лососей – нерку, кету, горбушу, чавычу. С 1 июля сезон откроется в водоемах бассейна Анадырского лимана, а также в Иультинском, Провиденском и Чукотском районах.

Старт рыбалки касается как любительского и спортивного, так и промышленного и традиционного лова, сообщили Fishnews в пресс-службе окружного правительства. Объемы и сроки добычи установила региональная комиссия по анадромным.

Напомним, Северо-Восточное теруправление Росрыболовства проводит третий конкурс по рыбопромысловым участкам для традиционного промысла коренных народов. На торги выставлены 22 лота: 11 речных участков на реках и лагунах Анадырского района и Провиденского городского округа и 11 морских участков в Анадырском районе. Подать заявки до 23 июля могут общины и физические лица из числа КМНС. Акватории закрепят за победителями на 20 лет.

По итогам двух ранее проведенных конкурсов распределены 20 рыбопромысловых участков в Анадырском районе.

Fishnews