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Современный ПСКР отправится охранять море у берегов Сахалина

Море у Сахалина будет охранять новый «сторожевик»

Сахалинские пограничники получили новый корабль береговой охраны. Церемония приема «сторожевика» командой прошла во Владивостоке у причальной стенки судостроителей.

Длина «Дозорного» составляет 62,5 м, ширина – 11 м, водоизмещение – 685 тонн, максимальная скорость – 28 узлов, сообщает корреспондент Fishnews. Корабль рассчитан на 28 человек экипажа. ПСКР может находиться в автономном рейсе 30 суток при дальности плавания 3,5 тыс. миль.

На вооружении у «сторожевика» стоит 30-мм шестиствольная автоматическая корабельная артиллерийская установка АК-630 и два пулемета «Корд» калибра 12,7 мм. Возможно размещение пусковых противокорабельных ракет «Уран» и артиллерийской установки А-220М калибра 57 мм. В кормовой части смонтирована взлетно-посадочная площадка для легкого вертолета типа Ка-226 или «Ансат».

Со стороны пограничников церемонией поднятия флага руководил заместитель начальника Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю контр-адмирал Андрей Филимонов. Делегацию от Погрануправления ФСБ России по Сахалинской области возглавил начальник службы в городе Корсакове капитан первого ранга Роман Скоробогатов.

Андрей Филимонов поблагодарил судостроителей. «Мы приняли новый, самый совершенный корабль из тех, что находятся на вооружении наших пограничных органов, – подчеркнул контр-адмирал. – Таких кораблей пока еще единицы, но я думаю, что с каждым годом их будет становиться все больше. Это очень быстроходный корабль, на нем используются самые современные технологии».

«Поздравляю экипаж, вы получили достойный корабль, желаю вам семь футов под киль, - сказал генеральный директор судостроительной компании Олег Сиденко. - А коллективу завода я желаю новых свершений на трудовом поприще для нашей страны».

Многофункциональный пограничный сторожевой корабль 2 ранга проекта 22460 «Дозорный» предназначен для охраны природных ресурсов в российских водах. Кроме того, ПСКР может использоваться для аварийно-спасательных работ, экологического контроля, ликвидации последствий стихийных бедствий, а также борьбы с терроризмом, пиратством, контрабандой, незаконной миграцией и оборотом наркотиков.

Fishnews

  • Современный ПСКР отправится охранять море у берегов Сахалина
  • Сахалинский экипаж и участники торжественной церемонии. В центре - генеральный директор судостроительной компании Олег СИДЕНКО и заместитель начальника Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю контр-адмирал Андрей ФИЛИМОНОВ
  • Современный ПСКР отправится охранять море у берегов Сахалина
  • Современный ПСКР отправится охранять море у берегов Сахалина
  • Современный ПСКР отправится охранять море у берегов Сахалина
  • 30-мм шестиствольная автоматическая корабельная артиллерийская установка АК-630
  • Флаг корабля
  • Заместитель начальника Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю контр-адмирал Андрей ФИЛИМОНОВ
  • Судостроители
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