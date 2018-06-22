22 июня 2018 года

Президиум Госсовета соберется на ВЭФ

На площадке Восточного экономического форума вновь планируется провести заседание президиума Госсовета по развитию Дальнего Востока. На этот раз обсудить решено реализацию в регионе нацпроектов, определенных «майским» указом президента.

В прошлом году в рамках ВЭФ в столице Приморья глава государства Владимир Путин также проводил заседание президиума Госсовета по развитию Дальнего Востока.

Планируется, что нынешний год не станет исключением. Для подготовки заседания президиума Госсовета сформирована специальная рабочая группа. Ее возглавил врио губернатора Магаданской области Сергей Носов.

«На заседании президиума Госсовета будут обсуждаться вопросы реализации в регионах Дальнего Востока двенадцати национальных проектов, определенных майским указом президента. Их успех во многом зависит от работы глав субъектов Российской Федерации», – рассказали Fishnews в пресс-службе Кремля.

Напомним, что правительству поручено разработать (скорректировать) совместно с региональными властями национальные проекты (программы) по 12 направлениям. Это демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автодороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт.

Восточный экономический форум планируется провести во Владивостоке с 11 по 13 сентября. На ВЭФ традиционно представляют проекты и обсуждают вопросы в разных отраслях дальневосточной экономики, в том числе рыбной. В 2017 г. на объединенном стенде Росрыболовства и рыбопромышленников свои возможности демонстрировали крупнейшие компании. Оператором стенда выступила компания Expo Solution Group. Генеральным информационным партнером – Fishnews.

Fishnews