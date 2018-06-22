22 июня 2018 года

Бизнес Камчатки напрямую пообщался с контролерами

На Камчатке прошел круглый стол, посвященный эффективному взаимодействию власти и бизнес-сообщества региона. Предпринимателей интересовали, в частности, вопросы, связанные с работой прокуратуры и налоговой службы.

Заседание провел уполномоченный при губернаторе по защите прав предпринимателей Станислав Борцов. Участие во встрече приняли зампредседателя регионального правительства Марина Суббота, руководители исполнительных органов власти края и контрольно-надзорных ведомств, а также представители делового сообщества.

«Снижению административных барьеров и созданию благоприятного инвестклимата в нашем регионе уделяется особое внимание. Напомню, в своем очередном инвестиционном послании губернатор Камчатского края Владимир Илюхин поставил задачу реформировать региональную систему государственного контроля, перевести ее на риск-ориентированную модель. Это серьезный объем работы, в котором необходимо учитывать множество нюансов, и требующий индивидуального подхода в большинстве случаев. Безусловно, проведение круглых столов с таким составом участников позволяет организовать эффективное и качественное взаимодействие всех задействованных структур», – отметила Марина Суббота.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства, на встрече предприниматели напрямую задали интересующие их вопросы руководителям органов власти и контрольно-надзорных ведомств региона.

«Не ошибусь, если скажу, что встреча была весьма результативной. Участникам круглого стола удалось создать максимально прямой и открытый формат коммуникаций, выстроив взаимодействие должным образом, - рассказал Станислав Борцов. - Напомню, при составлении Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, в субъектах, в том числе и на Камчатке, проводятся опросы предпринимателей. Из результатов этих опросов мы видим, что в части создания благоприятных условий для ведения бизнеса в Камчатском крае многое делается и удается».

Участники круглого стола обсудили вопросы, касающиеся работы прокуратуры Камчатского края и регионального управления ФНС. В частности, темами встречи стали изменения в налоговом законодательстве в части дробления бизнеса и необходимости проведения соответствующих обучающих мероприятий, привлечение предпринимателей к административной и уголовной ответственности, переход на контрольно-кассовую технику нового образца.

В 2018 г. Камчатский край поднялся сразу на 36 пунктов в национальном рейтинге инвестиционного климата, заняв 32-е место среди российских регионов. По мнению экспертов, положительная динамика обусловлена качественным межведомственным взаимодействием, системной работой управленческих команд и ролью глав субъектов РФ. Значительные успехи достигнуты в регуляторной среде – в 2,5 раза сокращены сроки получения разрешения на строительство (с 257 дней в 2014 г. до 102 дней к концу прошлого года), почти в пять раз сокращены сроки подключения к электросетям (с 373 дней в 2014 г. до 78 дней в 2018 г.). Многие государственные услуги переведены в электронный вид.

Fishnews