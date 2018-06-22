Новости
На Камчатке прошел круглый стол, посвященный эффективному взаимодействию власти и бизнес-сообщества региона. Фото пресс-службы правительства края

Бизнес Камчатки напрямую пообщался с контролерами

На Камчатке прошел круглый стол, посвященный эффективному взаимодействию власти и бизнес-сообщества региона. Предпринимателей интересовали, в частности, вопросы, связанные с работой прокуратуры и налоговой службы.

Заседание провел уполномоченный при губернаторе по защите прав предпринимателей Станислав Борцов. Участие во встрече приняли зампредседателя регионального правительства Марина Суббота, руководители исполнительных органов власти края и контрольно-надзорных ведомств, а также представители делового сообщества.

«Снижению административных барьеров и созданию благоприятного инвестклимата в нашем регионе уделяется особое внимание. Напомню, в своем очередном инвестиционном послании губернатор Камчатского края Владимир Илюхин поставил задачу реформировать региональную систему государственного контроля, перевести ее на риск-ориентированную модель. Это серьезный объем работы, в котором необходимо учитывать множество нюансов, и требующий индивидуального подхода в большинстве случаев. Безусловно, проведение круглых столов с таким составом участников позволяет организовать эффективное и качественное взаимодействие всех задействованных структур», – отметила Марина Суббота.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства, на встрече предприниматели напрямую задали интересующие их вопросы руководителям органов власти и контрольно-надзорных ведомств региона.

«Не ошибусь, если скажу, что встреча была весьма результативной. Участникам круглого стола удалось создать максимально прямой и открытый формат коммуникаций, выстроив взаимодействие должным образом, - рассказал Станислав Борцов. - Напомню, при составлении Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, в субъектах, в том числе и на Камчатке, проводятся опросы предпринимателей. Из результатов этих опросов мы видим, что в части создания благоприятных условий для ведения бизнеса в Камчатском крае многое делается и удается».

Участники круглого стола обсудили вопросы, касающиеся работы прокуратуры Камчатского края и регионального управления ФНС. В частности, темами встречи стали изменения в налоговом законодательстве в части дробления бизнеса и необходимости проведения соответствующих обучающих мероприятий, привлечение предпринимателей к административной и уголовной ответственности, переход на контрольно-кассовую технику нового образца.

В 2018 г. Камчатский край поднялся сразу на 36 пунктов в национальном рейтинге инвестиционного климата, заняв 32-е место среди российских регионов. По мнению экспертов, положительная динамика обусловлена качественным межведомственным взаимодействием, системной работой управленческих команд и ролью глав субъектов РФ. Значительные успехи достигнуты в регуляторной среде – в 2,5 раза сокращены сроки получения разрешения на строительство (с 257 дней в 2014 г. до 102 дней к концу прошлого года), почти в пять раз сокращены сроки подключения к электросетям (с 373 дней в 2014 г. до 78 дней в 2018 г.). Многие государственные услуги переведены в электронный вид.

Fishnews

  • На Камчатке прошел круглый стол, посвященный эффективному взаимодействию власти и бизнес-сообщества региона. Фото пресс-службы правительства края
  • На Камчатке прошел круглый стол, посвященный эффективному взаимодействию власти и бизнес-сообщества региона. Фото пресс-службы правительства края
  • На Камчатке прошел круглый стол, посвященный эффективному взаимодействию власти и бизнес-сообщества региона. Фото пресс-службы правительства края
  • На Камчатке прошел круглый стол, посвященный эффективному взаимодействию власти и бизнес-сообщества региона. Фото пресс-службы правительства края
  • На Камчатке прошел круглый стол, посвященный эффективному взаимодействию власти и бизнес-сообщества региона. Фото пресс-службы правительства края
    •
    НазадМетки: камчаткаправительство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Готовы ли вы к переходу на обязательную электронную ветсертификацию?

    От первого лица

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Заместитель министра сельского хозяйства РФ - руководитель Росрыболовства

    Илья ШЕСТАКОВ

    Заявительной кампанией в целом довольны

    Член Совета Федерации от Приморского края Людмила ТАЛАБАЕВА. Фото пресс-службы СФ

    Член Совета Федерации от Приморского края

    Людмила ТАЛАБАЕВА

    Отрасли уделяется большое внимание

    Все материалы

    Интервью

    Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Юрий АЛЕКСЕЕВ

    Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

    Юрий АЛЕКСЕЕВ

    Программа инвестквот должна сохранять смысл и рациональность

    Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства Андрей ГИНКЕЛЬ

    Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства

    Андрей ГИНКЕЛЬ

    Развитие марикультуры Приморья - одна из приоритетных задач

    Член Совета Федерации от Республики Карелия Игорь ЗУБАРЕВ

    Член Совета Федерации от Республики Карелия

    Игорь ЗУБАРЕВ

    Уникальным озерам нужна защита

    Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края Максим БЕРГЕЛЯ

    Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов

    Максим БЕРГЕЛЯ

    Время принимать антикризисные меры на Амуре

    Все интервью

    Личное мнение

    Партнер юридической фирмы «Инмар» Константин ИВАНЧИН

    Партнер юридической фирмы «Инмар»

    Константин ИВАНЧИН

    Конституционный суд на стороне судовладельцев

    Депутат Законодательной думы Хабаровского края Павел СИМИГИН. Фото с сайта khabarovsk.er.ru

    Депутат Законодательной думы Хабаровского края

    Павел СИМИГИН

    Путина покажет, достаточно ли принятых мер

    Все материалы

    Крупным планом

    Гребешок, выращенный марикультурным хозяйством

    Страхованию в аквакультуре готовят рабочий механизм с господдержкой

    Трепанг и гребешок, выращенные в Приморье

    Сергей Масленников: Современная марикультура – друг природы, а не враг

    Возрождение детского парусного спорта в Невельске – знаковый проект для фонда «Родные острова»

    Во что вкладываются сахалинские рыбаки

    Кальмар

    Кальмар преткновения

    Все материалы

    События

    В Москве прошло ежегодное общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров

    ВАРПЭ утвердила план работы на год

    Национальный стенд Российской Федерации на брюссельской выставке Seafood Expo Global / Seafood Processing Global 2018

    Глобальный рынок оценил российскую рыбу

    Все события

    Продвигая рыбу

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Fishering Service - 25 лет

    Fishering Service - 25 лет

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.