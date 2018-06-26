26 июня 2018 года

Приморье определило районы для промысла «сидячих» видов

Администрация Приморского края утвердила районы специализированного промысла морских ежей, водорослей, моллюсков при осуществлении прибрежного рыболовства на 2018 г.

Районы спецпромысла отдельных видов водных биоресурсов при осуществлении прибрежного рыболовства в подзоне Приморье (южнее мыса Золотой) на текущий год утверждены постановлением администрации Приморского края от 22 июня 2018 г. № 290, сообщает корреспондент Fishnews.

В документе приводятся районы промысла трубачей, анадары, корбикулы, серого и черного морских ежей, спизулы, ламинарии. Указаны объемы возможного вылова.

Согласно региональному закону «О рыбохозяйственной деятельности в Приморском крае», для сохранения отдельных видов ВБР могут устанавливаться районы и режимы специализированного промысла.

Краевые власти ранее отмечали, что нужно решить вопрос с регулированием на региональном уровне добычи «сидячих» видов, с учетом того, со следующего года полномочия по «прибрежке» отойдут федеральному центру. Об этом говорилось и в Решении IV Съезда работников рыбохозяйственного комплекса РФ.

Постановление администрации Приморья смотрите в прикрепленном файле.

Fishnews