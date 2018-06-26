26 июня 2018 года

Камчатка уточнила сроки путины

В Камчатском крае региональная комиссия по анадромным дополнительно установила сроки начала промысла тихоокеанских лососей и гольцов для Камчатско-Курильской подзоны.

Согласно протоколу заседания, в Соболевском и Усть-Большерецком районах (кроме морских РПУ №№ 189-209) можно будет добывать лососей в режиме промышленного, прибрежного, традиционного, любительского и спортивного рыболовства с 11 июля. На участках №№ 189-209 – с 21 июля, сообщает корреспондент Fishnews.

Ранее планировалось, что путина в Соболевском районе откроется 11 июля, но за исключением реки Воровской, где промысел начнется 26 июля.

Также в дополнение к уже установленным комиссия ввела еще один проходной день – 18 июля на морских РПУ №№ 165-188 (Камчатско-Курильская подзона). Это сделано для обеспечения наиболее благоприятного режима пропуска производителей ранней формы кеты в бассейн реки Опала.

Fishnews