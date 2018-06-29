29 июня 2018 года

Камчатка прибавила в «рыбных» инвестициях

С 2008 г. камчатские рыбные компании вложили в развитие и модернизацию своих производств более 25 млрд рублей. Привлекать инвестиции в рыбохозяйственный комплекс помогают инструменты, предусмотренные государством на федеральном и региональном уровнях.

Инвестиционные квоты, краевая отраслевая госпрограмма, режим территории опережающего социально-экономического развития – о том, как эти механизмы используются на Камчатке, журналу «Fishnews – Новости рыболовства» рассказали в краевом министерстве рыбного хозяйства.

Инвестиции в берег

«В общей сложности, начиная с 2008 года, наши компании вложили в развитие и модернизацию более 25 млрд рублей.

В полной мере на развитие отрасли работают и меры государственной поддержки: как федерального, так и регионального уровня. Прежде всего, на поддержку инвестиционных проектов направлена отраслевая региональная госпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края». Общий объем финансирования на ее реализацию в прошлом году составил 4,7 млрд рублей. При этом, в условиях снижения объемов федерального финансирования, мы приняли непростое, но крайне важное для отрасли решение – увеличить объемы субсидирования за счет средств краевого бюджета с 34 млн почти до 92 млн рублей», – комментировал губернатор Владимир Илюхин.

Объем внебюджетных инвестиций в обновление производственных мощностей по итогам 2017 года только по 10 проектам, которые воплощаются в жизнь в рамках программы, составил 4,6 млрд рублей. Это в три раза выше уровня предыдущего года.

В 2017 году в рамках программы бизнес завершил реализацию трех инвестиционных проектов:

– По строительству рыбоперерабатывающего завода сезонного действия в селе Ивашка Карагинского района (ООО «РПЗ «Максимовский»).

– По модернизации действующего рыбоперерабатывающего завода сезонного действия в селе Ивашка (ООО «Восточный берег»).

– По приобретению и модернизации рыбопромыслового судна (Озерновский РКЗ № 55).

Трем инициативам по строительству рыбозаводов присвоен статус особо значимых инвестпроектов Камчатского края. Это проекты по строительству предприятий в селе Красное (инициатор – Тымлатский рыбокомбинат), в селе Устьевое («Витязь-Авто»), комплекса по производству продукции глубокой переработки в Петропавловске-Камчатском (компания «Город-415» реализует это начинание совместно с корейским бизнесом).

Проект по строительству рыбоперерабатывающего завода в Олюторском районе (здесь работает ООО «КЗБ-Донка») был признан масштабным.

Статусы масштабного и особо значимого инвестиционных проектов позволяют предпринимателям претендовать на меры государственной поддержки. В случае присвоения статуса особо значимого проекта речь идет о финансовых стимулах.

Новые инструменты

29 марта на полях коллегии Росрыболовства были подписаны первые договоры о закреплении и предоставлении доли инвестиционной квоты. Сразу три соглашения ведомство заключило с одним из старейших предприятий Камчатки – Рыболовецким колхозом имени В.И. Ленина. Компания рассчитывает получить доли квот под постройку в России трех среднетоннажных судов. Современные траулеры-сейнеры строятся на верфи в Калининграде. Головное судно – сейнер-траулер «Ленинец» – было спущено на воду в 2017 году.

В целом из 56 проектов по всей России, претендовавших на инвестиционные квоты и прошедших отбор, на долю Камчатского края приходится девять: три проекта, как уже говорилось, по строительству рыбопромыслового флота, шесть – по созданию береговых заводов. В основном речь идет о строительстве предприятий большой мощности, сырьевой поддержкой для которых станут лимиты на вылов минтая и сельди. В программу инвестиционных квот, помимо Колхоза имени Ленина, включились компании «Рыбоконсервный завод «Командор», «Камчаттралфлот», «Витязь-Авто», «Укинский лиман» и «КЗБ-Донка». По общим правилам, осваивать инвестиционные квоты эти пользователи смогут после того, как судно или завод будут введены в эксплуатацию.

Камчатские компании работают над обновлением флота, причем не только под инвестиционные квоты, отмечает заместитель председателя правительства – министр рыбного хозяйства края Владимир Галицын. Не менее значимо и открытие рыбоперерабатывающих заводов, ведь это новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления. Консультирование предприятий по вопросу получения инвестиционных квот стало одним из приоритетов работы, отметили в краевом министерстве.

ТОР для рыбы

Территория опережающего социально-экономического развития (ТОР, ТОСЭР) – еще один особый режим работы, который оказался востребован у рыбного бизнеса региона. Изначально ТОР «Камчатка» охватывала несколько сельских поселений Елизовского района и Петропавловск-Камчатский городской округ. Однако в конце прошлого года вышло постановление Правительства РФ о расширении территории опережающего развития: по предложению краевых властей особые возможности распространили на Быстринский, Карагинский, Олюторский, Соболевский, Тигильский, Усть-Большерецкий и Усть-Камчатский районы. Посыл по распространению режима территории опережающего развития шел от бизнеса, с инициативой выступили краевые власти.

Инвестиционные проекты, которые будут реализованы на новых территориях в составе ТОР, имеют огромное значение для края, отметил Владимир Илюхин. «Ведь это создание новых производств в отдаленных районах, это рабочие места для жителей на севере, это дополнительные доходы в местные бюджеты, это развитие наших сел», – комментировал губернатор.

Статус резидентов территории опережающего развития «Камчатка» уже получило 10 рыбохозяйственных организаций. На стадии рассмотрения и подписания – документы еще 8 предприятий. Они также рассчитывают реализовать проекты по строительству рыбоперерабатывающих заводов.

Также инвесторы в крае могут воспользоваться преференциями свободного порта: особый режим предусмотрен для территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

Текст полностью смотрите в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.