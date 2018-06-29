29 июня 2018 года

«Дальрефтранс» предлагает особые сервисы для рыбаков

К началу лососевой путины «Дальрефтранс» (транспортная группа FESCO) предложил новые сервисы для отправителей рыбопродукции. Береговые предприятия могут использовать персональный рефконтейнер для самостоятельной загрузки рыбопродукцией в районе промысла и отправки ее напрямую получателю. Сократились и сроки доставки грузов.

Сокращение времени перевозки

К началу лососевой путины «Дальрефтранс» создал крупный сток рефконтейнеров на Камчатке – более 500 единиц – и на Сахалине – около 200. После загрузки контейнеров в этих регионах с местных холодильников или складов предприятий далее они будут отправляться судами FESCO на Владивостокский морской торговый порт (ВМТП), оттуда – на местную выдачу во Владивостоке, железнодорожные маршруты на запад России либо на экспорт.

Таким образом, сервис «Дальрефтранса» позволяет обойти традиционное «бутылочное горлышко» лососевой путины – перегруженный в этот период Владивостокский рыбный порт. Это значительно сокращает срок и общую стоимость перевозки рыбопродукции как внутри страны, так и за рубеж.

Новые скорости по железной дороге

С этого года движение рефрижераторных сцепов компании «Дальрефтранс» стало возможным в составе смешанных ускоренных контейнерных поездов. Это позволило изменить сроки движения по направлениям на Москву и Новосибирск. Теперь из Владивостока в российскую столицу груз будет доставлен за 10 дней, так же и в обратном направлении. До Новосибирска и в обратном направлении – за 6 суток.

С июля будет запущен дополнительный поезд в Москву: отправления будут выполняться два раза в неделю двумя поездами; в Новосибирск – еженедельно.

Хранение и отправка – в собственном рефконтейнере

На сегодняшний день «Дальрефтранс» является крупнейшим оператором рефконтейнерных перевозок на Дальнем Востоке и владельцем самого большого в России парка рефрижераторных контейнеров – 1860 единиц. Это позволило разработать особый сервис для береговых рыбодобывающих и перерабатывающих предприятий: в высокий сезон перевозчик готов предоставлять в распоряжение рыбопромышленникам рефконтейнеры из собственного парка.

Рефрижераторные контейнеры могут использоваться сперва в качестве холодильников, а затем без перегрузов транспортироваться до конечного покупателя. Для этого требуется соблюдение двух условий: это техническая возможность рыбакам самостоятельно погрузить загруженный рефконтейнер на автоприцеп и транспортная доступность – для доставки контейнера в район промысла и вывоза его оттуда.

Такая прямая доставка «от двери до двери» непосредственно из района промысла позволяет сохранить качество продукции, избежать дополнительных расходов на перегрузы и хранение на холодильнике и сократить число обязательных проверок контролирующих органов, сообщили Fishnews в компании «Дальрефтранс».

«Плюсы такой схемы работы особенно оценят рыбопромышленники, которые производят такие дорогостоящие продукты, как лосось, креветка, рыбное филе и икра, – уверены в компании. – Если прибавить к этому особые тарифы и условия в рамках транспортной группы FESCO, то отправка рыбопродукции рефконтейнерами по прямому маршруту до пункта назначения окажется дешевле, проще и быстрее, чем транспортным рефрижератором». Сегодня в рамках работы в транспортной группе FESCO компания «Дальрефтранс» осуществляет мультимодальные перевозки по всей России и за рубеж.

Fishnews

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