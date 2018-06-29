Новости
К началу лососевой путины «Дальрефтранс» (транспортная группа FESCO) предложил новые сервисы для отправителей рыбопродукции

«Дальрефтранс» предлагает особые сервисы для рыбаков

К началу лососевой путины «Дальрефтранс» (транспортная группа FESCO) предложил новые сервисы для отправителей рыбопродукции. Береговые предприятия могут использовать персональный рефконтейнер для самостоятельной загрузки рыбопродукцией в районе промысла и отправки ее напрямую получателю. Сократились и сроки доставки грузов.

Сокращение времени перевозки

К началу лососевой путины «Дальрефтранс» создал крупный сток рефконтейнеров на Камчатке – более 500 единиц – и на Сахалине – около 200. После загрузки контейнеров в этих регионах с местных холодильников или складов предприятий далее они будут отправляться судами FESCO на Владивостокский морской торговый порт (ВМТП), оттуда – на местную выдачу во Владивостоке, железнодорожные маршруты на запад России либо на экспорт.

Таким образом, сервис «Дальрефтранса» позволяет обойти традиционное «бутылочное горлышко» лососевой путины – перегруженный в этот период Владивостокский рыбный порт. Это значительно сокращает срок и общую стоимость перевозки рыбопродукции как внутри страны, так и за рубеж.

Новые скорости по железной дороге

С этого года движение рефрижераторных сцепов компании «Дальрефтранс» стало возможным в составе смешанных ускоренных контейнерных поездов. Это позволило изменить сроки движения по направлениям на Москву и Новосибирск. Теперь из Владивостока в российскую столицу груз будет доставлен за 10 дней, так же и в обратном направлении. До Новосибирска и в обратном направлении – за 6 суток.

С июля будет запущен дополнительный поезд в Москву: отправления будут выполняться два раза в неделю двумя поездами; в Новосибирск – еженедельно.

Хранение и отправка – в собственном рефконтейнере

На сегодняшний день «Дальрефтранс» является крупнейшим оператором рефконтейнерных перевозок на Дальнем Востоке и владельцем самого большого в России парка рефрижераторных контейнеров – 1860 единиц. Это позволило разработать особый сервис для береговых рыбодобывающих и перерабатывающих предприятий: в высокий сезон перевозчик готов предоставлять в распоряжение рыбопромышленникам рефконтейнеры из собственного парка.

Рефрижераторные контейнеры могут использоваться сперва в качестве холодильников, а затем без перегрузов транспортироваться до конечного покупателя. Для этого требуется соблюдение двух условий: это техническая возможность рыбакам самостоятельно погрузить загруженный рефконтейнер на автоприцеп и транспортная доступность – для доставки контейнера в район промысла и вывоза его оттуда.

Такая прямая доставка «от двери до двери» непосредственно из района промысла позволяет сохранить качество продукции, избежать дополнительных расходов на перегрузы и хранение на холодильнике и сократить число обязательных проверок контролирующих органов, сообщили Fishnews в компании «Дальрефтранс».

«Плюсы такой схемы работы особенно оценят рыбопромышленники, которые производят такие дорогостоящие продукты, как лосось, креветка, рыбное филе и икра, – уверены в компании. – Если прибавить к этому особые тарифы и условия в рамках транспортной группы FESCO, то отправка рыбопродукции рефконтейнерами по прямому маршруту до пункта назначения окажется дешевле, проще и быстрее, чем транспортным рефрижератором». Сегодня в рамках работы в транспортной группе FESCO компания «Дальрефтранс» осуществляет мультимодальные перевозки по всей России и за рубеж.

Fishnews

На правах рекламы

НазадМетки: владивостокдальний востокикракамчаткакреветкалососьмосквановосибирсксахалин
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Готовы ли вы к переходу на обязательную электронную ветсертификацию?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства РФ - руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

Заявительной кампанией в целом довольны

Член Совета Федерации от Приморского края Людмила ТАЛАБАЕВА. Фото пресс-службы СФ

Член Совета Федерации от Приморского края

Людмила ТАЛАБАЕВА

Отрасли уделяется большое внимание

Все материалы

Интервью

Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Выставка хорошо вписалась в рыбную отрасль

Генеральный директор компании «Акватехнологии» Сергей СЛЕПЧЕНКО

Генеральный директор компании «Акватехнологии»

Сергей СЛЕПЧЕНКО

Кому, как не нам, создать во Владивостоке рыбный рынок?

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Юрий АЛЕКСЕЕВ

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

Юрий АЛЕКСЕЕВ

Программа инвестквот должна сохранять смысл и рациональность

Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства Андрей ГИНКЕЛЬ

Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства

Андрей ГИНКЕЛЬ

Развитие марикультуры Приморья - одна из приоритетных задач

Все интервью

Личное мнение

Максим БЕРГЕЛЯ, председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов

Максим БЕРГЕЛЯ

К лососевой путине на Амуре подошли с серьезными изменениями

Партнер юридической фирмы «Инмар» Константин ИВАНЧИН

Партнер юридической фирмы «Инмар»

Константин ИВАНЧИН

Конституционный суд на стороне судовладельцев

Все материалы

Крупным планом

С 2008 г. камчатские рыбные компании вложили в развитие и модернизацию своих производств более 25 млрд рублей

Камчатка прибавила в «рыбных» инвестициях

Гребешок, выращенный марикультурным хозяйством

Страхованию в аквакультуре готовят рабочий механизм с господдержкой

Трепанг и гребешок, выращенные в Приморье

Сергей Масленников: Современная марикультура – друг природы, а не враг

Возрождение детского парусного спорта в Невельске – знаковый проект для фонда «Родные острова»

Во что вкладываются сахалинские рыбаки

Все материалы

События

В Москве прошло ежегодное общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров

ВАРПЭ утвердила план работы на год

Национальный стенд Российской Федерации на брюссельской выставке Seafood Expo Global / Seafood Processing Global 2018

Глобальный рынок оценил российскую рыбу

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.