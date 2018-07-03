03 июля 2018 года

Совет будет укреплять статус Владивостока как морской столицы

Глава Приморья Андрей Тарасенко утвердил положение о Морском совете. Среди его задач – подготовка предложений, которые помогут реализовать потенциал региона в сфере морской деятельности.

Морской совет при губернаторе Приморского края возобновил свою работу в конце прошлого года. Теперь, сообщает корреспондент Fishnews, официально утверждено положение о совете и его состав.

Среди задач координационного и совещательного органа – подготовка предложений, направленных на реализацию геополитического, транспортного, промышленного, научного, образовательного и культурного потенциала Приморья в области морской деятельности. Также предполагается, что совет будет готовить предложения по повышению конкурентоспособности российских организаций, участвующих в морской деятельности.

Планируется и работа по поддержанию и укреплению статуса Владивостока как морской столицы Дальнего Востока России.

Совет должен организовывать взаимодействие участников морской деятельности по вопросам реализации в крае национальной морской политики, определенной в Морской доктрине РФ, разрабатывать предложения по этой тематике. Среди функций и подготовка инициатив по совершенствованию законодательства.

Заседания совета должны проводиться не реже чем раз в полгода. Предусмотрено, что в структуру совета входят секции. Утвержден также состав совета и его президиума.

Fishnews