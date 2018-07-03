03 июля 2018 года

Рыбацкое судостроение – в программе Морского салона

Опубликована программа Международного дальневосточного морского салона-2018, который пройдет 26-28 июля во Владивостоке. Участники рассмотрят вопросы строительства промыслового флота в контексте устойчивого развития экосистем.

Главным событием деловой повестки МДМС-2018 станет пленарное заседание «Водный транспорт в эпоху цифровизации и новых технологий». Одна из его тем – «Обновление и развитие промыслового флота для устойчивой добычи биоресурсов». Отмечается, что в 2015 г. ООН приняла 17 целей устойчивого развития – программу радикального улучшения условий жизни в мире к 2030 г. Практически треть из этих ориентиров составляют цели, так или иначе связанные с различными экологическими аспектами, а одна – напрямую связана с сохранением морских экосистем.

«В условиях, когда промысловый флот в мире активно подстраивается под новые требования и стандарты, российской индустрии необходимо не оставаться в стороне. Необходимо провести существенное обновление используемых в этой сфере судов», - обращают внимание организаторы салона. Как сообщили Fishnews в пресс-службе оператора МДМС-2018 – фонда «Росконгресс», на заседании обсудят вопросы преимуществ и издержек обновления промыслового флота.

Организаторы салона – Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) и Министерство по развитию Дальнего Востока (Минвостокразвития). Информационный партнер – медиахолдинг Fishnews.

Fishnews