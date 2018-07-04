04 июля 2018 года

Проблемами электронной ветсертификации займется рабочая группа

Каждую пятницу в 10:00 в Росрыболовстве будет проходить заседание рабочей группы по вопросам внедрения обязательной электронной ветсертификации. Возникающие проблемы рассмотрят специалисты федерального агентства и Россельхознадзора.

О рабочей группе рассказал заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук на видеоконференции по организации «красной» путины, сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР.

«Все возникающие вопросы направляйте в Росрыболовство. Будем их оперативно решать в рамках рабочей группы», – обратился к теруправлениям Петр Савчук.

Требование об обязательной электронной ветсертификации вступило в силу с 1 июля. Как показали многочисленные обсуждения, у рыбопромышленников остается немало вопросов к работе в системе «Меркурий». Это подтвердил наш опрос: 93,3% респондентов выбрали вариант «Столкнулись с проблемами при тестировании, система для электронного оформления сырая».

Fishnews продолжает мониторинг ситуации, связанной с электронной ветеринарной сертификацией. О возникающих вопросах можно сообщить, прислав информацию на адрес редакции evs-fish@mail.ru.

Fishnews