04 июля 2018 года

Минтай Восточной Камчатки «рассказал» ученым о хороших запасах

Результаты съемок ТИНРО и КамчатНИРО свидетельствуют о хорошем состоянии запасов восточнокамчатского минтая. Специалисты ожидают свежих данных по западноберинговоморской популяции.

На заседании ученого совета ТИНРО-Центра представили рейсовый отчет НИС «Дмитрий Песков», выполнявшего комплексные съемки в водах Северных Курил, Восточной Камчатки и юго-западной части Берингова моря. Основными задачами экспедиции были оценка объема нереста и состояния запасов восточнокамчатского и западноберинговоморского минтая. В предыдущие годы аналогичные съемки на «Дмитрии Пескове» проводил КамчатНИРО, поэтому в последнем рейсе принимали участие камчатские специалисты.

Начальник экспедиции Анатолий Смирнов рассказал, что основные концентрации развивающейся икры минтая во второй декаде апреля располагались от первого Курильского пролива до южной части Авачинского залива. Уловы икры на облов достигали на некоторых станциях 10 тыс. икринок над глубинами 90-130 м. В отличие от съемок предыдущих лет, не наблюдался активный нерест минтая в каньонах Авачинского и Кроноцкого заливов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО-Центра, в третьей декаде апреля наблюдалось смещение икры в юго-западном направлении, к восточному побережью Парамушира. При этом увеличились уловы икры поздних стадий развития без уменьшения количества икры на ранних стадиях.

В Карагинской подзоне основные скопления икры отмечены в Олюторском заливе. Также ученые зафиксировали достаточно интенсивный нерест в заливе Корфа и его отсутствие в проливе Литке.

Учтенная численность икры на момент съемки составила 40,3-49,3 трлн икринок, а продукция икры за нерестовый сезон без учета смертности – 162,9 трлн икринок. В юго-западной части Берингова моря в пределах Карагинской подзоны учтенная численность составила 19,5 трлн икринок, а продукция за сезон – 57,9 трлн икринок без учета смертности. Большую часть половозрелого минтая в районе съемок составляли особи длиной 46-50 см.

Исходя из собранных данных, были получены представления о пополнении минтая, а также рассчитана биомасса и численность отнерестившейся рыбы. С учетом динамики запасов в Охотском и Беринговом морях ученым очень важно иметь наиболее полные сведения о состоянии популяций, чтобы рекомендовать обоснованные меры управления промыслом, обратили внимание в институте.

В целом результаты свидетельствуют о хорошем состоянии запасов восточнокамчатского минтая. Ученые рассчитывают, что в ходе рейса НИС «Профессор Леванидов», который начнется в ближайшие дни, будут получены данные по минтаю западноберинговоморской популяции. Это позволит более точно оценить состояние и прогнозировать динамику данного запаса.

Ученый совет счел рейсовое задание выполненным и принял рейсовый отчет с высокой оценкой.

Fishnews