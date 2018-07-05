05 июля 2018 года

«Рыбные» проекты заявились на новую территорию свободного порта

В Советско-Гаванском районе, на который недавно распространился режим свободного порта, готовы реализовать свои проекты 15 инвесторов, сообщает Минвостокразвития. Планируется организовать и рыбохозяйственные предприятия.

Президент Владимир Путин распространил особые меры поддержки бизнеса на Советско-Гаванский район Хабаровского края федеральным законом от 3 июля 2018 г. № 181.

По данным Минвостокразвития, 15 инвесторов готовы стать резидентами свободного порта Владивосток и реализовать свои проекты в Советско-Гаванском районе. Это проекты по строительству транспортно-перегрузочных комплексов, терминалов по обработке грузов, причальных сооружений, деревообрабатывающих производств, предприятия по производству морепродуктов, лососевого рыбоводного завода, комплекса сортировки твердых коммунальных отходов и другие, сообщили Fishnews в пресс-службе министерства.

По предварительным подсчетам, объем частных инвестиций составит более 54 млрд рублей. Планируется, что в ходе реализации проектов будет сформировано более 1,8 тыс. новых рабочих мест.

К свободному порту также относится целый ряд муниципальных образований Приморья, Петропавловск-Камчатский городской округ Камчатского края, Ванинский район Хабаровского края, Корсаковский и Углегорский городские округа Сахалинской области, городской округ Певек Чукотского автономного округа.

Fishnews