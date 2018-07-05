Новости
Начальник Верхне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Анна РУСОВА

Анна Русова: Нам не обойтись без рыбоводных заводов

Строительство аквабиоцентра в Томской области позволит Верхне-Обскому филиалу ФГБУ «Главрыбвод» значительно увеличить потенциал и возможности, а также вырастить качественного малька для компенсационных выпусков, подчеркивает начальник подразделения Анна Русова.

В зону деятельности Верхне-Обского филиала Главрыбвода входит шесть регионов: четыре области – Новосибирская, Омская, Томская и Кемеровская, Алтайский край и Республика Алтай. «На территории этих шести субъектов мы занимаемся искусственным воспроизводством водных биоресурсов и мониторингом, осуществляем рыбохозяйственную мелиорацию водных объектов, ведем массово-разъяснительную работу, направленную на развитие рыбохозяйственного комплекса», – рассказала начальник филиала Анна Русова в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

Она добавила, что также сотрудники подразделения рассматривают для промышленности проектную документацию в части оценки негативного воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания, выполняют необходимые расчеты и предлагают мероприятия по компенсации наносимого ущерба.

Говоря о рыбоводных воспроизводственных предприятиях, руководитель филиала обратила внимание, что один такой цех открылся в Новосибирске. «В 2017 году мы запустили новейшее предприятие, в котором постарались учесть все современные стандарты и требования и оборудовать его по последнему слову техники. Конечно, это наша гордость и радость, но, к сожалению, он очень маленький», - отметила глава подразделения.

По ее словам, сейчас все бассейны предприятия заполнены. «Полтора года назад мы приступили к формированию маточного стада сибирского осетра обской популяции. Он у нас прекрасно растет, успешно перезимовал. В настоящее время завозим новую партию осетровой икры на инкубацию для пополнения будущего ремонтно-маточного стада. И уже в этом году мы начали работу по формированию маточного стада муксуна. Он тоже прекрасно проинкубировался, отход минимальный, полные бассейны личинки, - рассказала собеседница «Fishnews – Новости рыболовства». - Теперь бы расти и расти, но пока у нас, к сожалению, только один такой завод».

Сейчас филиал мечтает о полноценном, большом, функциональном рыбоводном заводе. Анна Русова подчеркнула, что это неотъемлемая часть развития подразделения, которая позволит нарастить его потенциал и возможности, а также достичь большего в части компенсационных мероприятий, произвести качественный посадочный материал, который гарантированно будет востребован и будет хорошо приживаться в естественной среде, пополняя рыбные запасы.

Сейчас на госглавэкспертизе на рассмотрении находится проект по созданию аквабиоцентра, который планируется построить в Томской области под руководством ФГБУ «Главрыбвод». Филиал ждет завершения всех процедур и оформления документов, которые позволят приступить к строительству.

«Со своей стороны мы полностью готовы к этому событию, так как прошли боевое крещение в нашем цехе, который был запущен в прошлом году, - заверила начальник подразделения. - У нас обучены и подготовлены специалисты, которые понимают, как обращаться с определенным видовым составом, разбираются в нюансах, а их очень много. Ведь рыба, чем ценнее, тем капризнее. Она нежная, очень привередливая в отношении корма, перехода на активное питание, уязвимая в плане инкубации, получения половых продуктов – это множество вопросов, о которых наши рыбоводы обязаны знать и уметь их решать».

Кроме того, в рамках программы «Сохранение Телецкого озера» правительством Республики Алтай разрабатывается дорожная карта по восстановлению биоресурсов Телецкого озера. В планах рассматривается строительство рыбоводного завода.

«В целом главное направление для нас – это, конечно, развитие аквакультуры, - резюмировала Анна Русова. - Мы стараемся поддерживать всех, но пока сосредоточены в Новосибирске, потому что не хватает баз на других территориях. Вот если построим томский аквабиоцентр, то сможем полностью охватить не только область, но и другие близлежащие регионы».

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.


  • Начальник Верхне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Анна РУСОВА
  • Молодой осетр на рыбоводном заводе
  • Инкубация черной икры
  • Открытый в 2017 г. новый цех учитывает все современные стандарты и требования
  • Годовик сибирского осетра обской популяции
  • Опытное выращивание товарной форели
    •
    НазадМетки: аквакультураикрановосибирскосетровыхправительство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Во всех регионах России введены суточные нормы для любительской рыбалки. Вы будете их соблюдать?

    От первого лица

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Заместитель министра сельского хозяйства РФ - руководитель Росрыболовства

    Илья ШЕСТАКОВ

    Заявительной кампанией в целом довольны

    Член Совета Федерации от Приморского края Людмила ТАЛАБАЕВА. Фото пресс-службы СФ

    Член Совета Федерации от Приморского края

    Людмила ТАЛАБАЕВА

    Отрасли уделяется большое внимание

    Все материалы

    Интервью

    Начальник Верхне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Анна РУСОВА

    Начальник Верхне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод»

    Анна РУСОВА

    Нам не обойтись без рыбоводных заводов

    Председатель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Хабаровского края и Амурского бассейна Александр ПОЗДНЯКОВ

    Председатель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Хабаровского края и Амурского бассейна

    Александр ПОЗДНЯКОВ

    Как готовятся к путине на Амуре

    Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

    Генеральный директор Expo Solutions Group

    Иван ФЕТИСОВ

    Выставка хорошо вписалась в рыбную отрасль

    Генеральный директор компании «Акватехнологии» Сергей СЛЕПЧЕНКО

    Генеральный директор компании «Акватехнологии»

    Сергей СЛЕПЧЕНКО

    Кому, как не нам, создать во Владивостоке рыбный рынок?

    Все интервью

    Личное мнение

    Максим БЕРГЕЛЯ, председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края

    Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов

    Максим БЕРГЕЛЯ

    К лососевой путине на Амуре подошли с серьезными изменениями

    Партнер юридической фирмы «Инмар» Константин ИВАНЧИН

    Партнер юридической фирмы «Инмар»

    Константин ИВАНЧИН

    Конституционный суд на стороне судовладельцев

    Все материалы

    Крупным планом

    С рыбоводного завода на озере Лагунное Южно-Курильский рыбокомбинат отправил в свободное плавание 1,5 млн мальков кеты

    От малька до ПРО

    С 2008 г. камчатские рыбные компании вложили в развитие и модернизацию своих производств более 25 млрд рублей

    Камчатка прибавила в «рыбных» инвестициях

    Гребешок, выращенный марикультурным хозяйством

    Страхованию в аквакультуре готовят рабочий механизм с господдержкой

    Трепанг и гребешок, выращенные в Приморье

    Сергей Масленников: Современная марикультура – друг природы, а не враг

    Все материалы

    События

    В Москве прошло ежегодное общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров

    ВАРПЭ утвердила план работы на год

    Национальный стенд Российской Федерации на брюссельской выставке Seafood Expo Global / Seafood Processing Global 2018

    Глобальный рынок оценил российскую рыбу

    Все события

    Продвигая рыбу

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Fishering Service - 25 лет

    Fishering Service - 25 лет

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.