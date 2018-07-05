05 июля 2018 года

Анна Русова: Нам не обойтись без рыбоводных заводов

Строительство аквабиоцентра в Томской области позволит Верхне-Обскому филиалу ФГБУ «Главрыбвод» значительно увеличить потенциал и возможности, а также вырастить качественного малька для компенсационных выпусков, подчеркивает начальник подразделения Анна Русова.

В зону деятельности Верхне-Обского филиала Главрыбвода входит шесть регионов: четыре области – Новосибирская, Омская, Томская и Кемеровская, Алтайский край и Республика Алтай. «На территории этих шести субъектов мы занимаемся искусственным воспроизводством водных биоресурсов и мониторингом, осуществляем рыбохозяйственную мелиорацию водных объектов, ведем массово-разъяснительную работу, направленную на развитие рыбохозяйственного комплекса», – рассказала начальник филиала Анна Русова в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

Она добавила, что также сотрудники подразделения рассматривают для промышленности проектную документацию в части оценки негативного воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания, выполняют необходимые расчеты и предлагают мероприятия по компенсации наносимого ущерба.

Говоря о рыбоводных воспроизводственных предприятиях, руководитель филиала обратила внимание, что один такой цех открылся в Новосибирске. «В 2017 году мы запустили новейшее предприятие, в котором постарались учесть все современные стандарты и требования и оборудовать его по последнему слову техники. Конечно, это наша гордость и радость, но, к сожалению, он очень маленький», - отметила глава подразделения.

По ее словам, сейчас все бассейны предприятия заполнены. «Полтора года назад мы приступили к формированию маточного стада сибирского осетра обской популяции. Он у нас прекрасно растет, успешно перезимовал. В настоящее время завозим новую партию осетровой икры на инкубацию для пополнения будущего ремонтно-маточного стада. И уже в этом году мы начали работу по формированию маточного стада муксуна. Он тоже прекрасно проинкубировался, отход минимальный, полные бассейны личинки, - рассказала собеседница «Fishnews – Новости рыболовства». - Теперь бы расти и расти, но пока у нас, к сожалению, только один такой завод».

Сейчас филиал мечтает о полноценном, большом, функциональном рыбоводном заводе. Анна Русова подчеркнула, что это неотъемлемая часть развития подразделения, которая позволит нарастить его потенциал и возможности, а также достичь большего в части компенсационных мероприятий, произвести качественный посадочный материал, который гарантированно будет востребован и будет хорошо приживаться в естественной среде, пополняя рыбные запасы.

Сейчас на госглавэкспертизе на рассмотрении находится проект по созданию аквабиоцентра, который планируется построить в Томской области под руководством ФГБУ «Главрыбвод». Филиал ждет завершения всех процедур и оформления документов, которые позволят приступить к строительству.

«Со своей стороны мы полностью готовы к этому событию, так как прошли боевое крещение в нашем цехе, который был запущен в прошлом году, - заверила начальник подразделения. - У нас обучены и подготовлены специалисты, которые понимают, как обращаться с определенным видовым составом, разбираются в нюансах, а их очень много. Ведь рыба, чем ценнее, тем капризнее. Она нежная, очень привередливая в отношении корма, перехода на активное питание, уязвимая в плане инкубации, получения половых продуктов – это множество вопросов, о которых наши рыбоводы обязаны знать и уметь их решать».

Кроме того, в рамках программы «Сохранение Телецкого озера» правительством Республики Алтай разрабатывается дорожная карта по восстановлению биоресурсов Телецкого озера. В планах рассматривается строительство рыбоводного завода.

«В целом главное направление для нас – это, конечно, развитие аквакультуры, - резюмировала Анна Русова. - Мы стараемся поддерживать всех, но пока сосредоточены в Новосибирске, потому что не хватает баз на других территориях. Вот если построим томский аквабиоцентр, то сможем полностью охватить не только область, но и другие близлежащие регионы».

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