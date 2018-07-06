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Президент Владимир ПУТИН провел рабочую встречу с врио губернатора Приморья Андреем ТАРАСЕНКО. Фото пресс-службы главы государства

Глава Приморья выступил в поддержку отечественных верфей

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко предложил президенту внести в Кодекс торгового мореплавания РФ поправки, направленные на увеличение загрузки российских судоверфей. Владимир Путин инициативу поддержал, отмечают в администрации региона.

Инициативу глава Приморья озвучил на рабочей встрече с президентом. Предлагаемые поправки предусматривают использование при осуществлении отдельных видов работ исключительно судов отечественного производства. Проект изменений КТМ находится на рассмотрении правительства, рассказали Fishnews в пресс-службе краевой администрации.

«Законопроект предполагает установить с 1 сентября 2019 года приоритет использования судов российской постройки при осуществлении определенных видов работ. При этом весь существующий флот, эксплуатирующийся под государственным флагом РФ, то есть суда, построенные до 1 января 2019 года, под сферу действия законопроекта не попадает», – говорится в сообщении.

Напомним, в январе Минпромторг вынес на обсуждение законопроект с запретом использования судов иностранной постройки для ряда работ. Согласно документу, для каботажа, ледокольной проводки, поисковых и спасательных операций, подъема затонувшего имущества, гидротехнических, подводно-технических и других подобных работ во внутренних морских водах и (или) в территориальном море РФ будут использоваться суда, построенные на российских верфях. Как отмечается в пояснительной записке, подобные нормы («закон Джонса») действуют в США с 1920 г.

Fishnews
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