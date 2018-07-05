05 июля 2018 года

Андрей Тарасенко поднял проблему аукционов у президента

На встрече с Владимиром Путиным врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко рассказал, что из-за аукционов прибрежные территории могут лишиться доходов от крабового промысла, поскольку эти квоты скупят компании, зарегистрированные в других регионах.

В ходе встречи обсуждались приоритеты социально-экономического развития Приморского края, сообщили Fishnews в пресс-службе Кремля. В числе первоочередных проблем для региона временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Тарасенко назвал ситуацию в рыбной отрасли. Он отметил, что после распределения и закрепления долей квот в 2004 г. «все были в одинаковые рамки поставлены», но сейчас происходит перепродажа объемов и они уходят из края.

«Я живу морем, а у меня рыба уходит. Уходит, потому что появляются богатые, скупают [квоты], – и результат: у меня скоро рыбы не будет, потому что вся будет или в Москве, или на северах. Получается, я теряю этот промысел», – пожаловался врио губернатора президенту.

По словам Андрея Тарасенко, то же самое происходит с крабом. «Сегодня вдоль побережья у всех немного краба есть, и получается, что это содержит поселки. Сейчас говорят, что надо отдать 50%», – рассказал врио губернатора. Когда Владимир Путин поинтересовался, «пятьдесят процентов от чего», глава региона уточнил, что речь идет о квоте, «которая когда-то была распределена».

«Угольщики или нефтяники не отдают же свое месторождение, когда приходит новая команда, – продолжают разрабатывать, – привел пример глава региона. – Надо поднимать, к примеру, налог, поднимать плату. Согласен, что это надо сегодня делать, но забирать и отдавать на новый аукцион – нельзя. Они же выработали всю эту систему, создали, сделали».

По словам Андрея Тарасенко, потеря поступлений от промысла краба станет ударом для прибрежных поселков. «У меня получится вообще оголенная экономика, то есть скоро и краба не будет, потому что в поселках нет сегодня таких денег, с которыми можно выйти и купить на аукционе [квоты]. В свое время, в 2004 году, хорошо сделали, распределили, а теперь идет такое перераспределение. Потерять это все [эти доходы] нельзя», – подчеркнул врио губернатора.

Совещания и обсуждения

Напомним, что в июне совещание по вопросу распределения крабовых квот провел премьер-министр Дмитрий Медведев, при этом представители бизнес-сообщества во встрече не участвовали. Отправить 50% крабовых квот на аукционы – один из вариантов, который, по имеющейся информации, был предложен на совещании.

Один из вопросов: каким образом аукционы могут сочетаться с новым для отрасли механизмом распределения инвестиционных квот. При рассмотрении изменений по крабовым квотам важно учесть мнение рыбацкого сообщества – об этом говорилось на совещании, которое провел 4 июля на Камчатке вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Fishnews