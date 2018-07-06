06 июля 2018 года

От экспертов по страхованию аквакультуры потребуют профессионализма

Минсельхоз предложил квалификационные требования для аттестации независимых экспертов в страховании аквакультуры. Планируется, что обязательными условиями станут профильное образование и стаж, а также знание соответствующих областей законодательства.

Согласно проекту постановления Правительства РФ, экспертам, привлекаемым для подтверждения факта страхового случая и определения ущерба, необходимо будет иметь высшее профессиональное образование по одной из определенных специальностей. Это «ихтиология и рыбоводство», «водные биоресурсы и аквакультура», «зоотехния», «ветеринарно-санитарная экспертиза», «ветеринария». Также по замыслу специалистов Минсельхоза, эксперту необходимо будет проработать не менее 5 лет по одной из этих специальностей, а также знать законодательство о страховом деле и аквакультуре, сообщает корреспондент Fishnews.

Квалификационные требования к экспертам будут предусмотрены в «Правилах проведения экспертизы в целях подтверждения факта наступления страхового случая и определения размера причиненного страхователю ущерба по договору сельскохозяйственного страхования» (утверждены постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. № 1205).

Напомним, что с 1 января 2019 г. вступит в силу закон о государственной поддержке аквастрахования. Перспективность нового направления будет зависеть от предложенных механизмов субсидирования и методики определения страховой стоимости гидробионтов. В настоящее время готовится необходимая подзаконная база.

Fishnews