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Рыбаки Поморья заключили договоры на новый срок

Рыбодобывающие предприятия Архангельской области подписали договоры о закреплении долей квот добычи на 15-летний период. Новые соглашения гарантируют рыбопромышленному комплексу региона дальнейшее развитие, заявил губернатор Игорь Орлов.

Доли квот вылова трески, пикши, палтуса, окуней, мойвы, путассу, скумбрии и атлантической сельди закреплены за всеми 18 предприятиями, осуществляющими морской промысел, рассказали Fishnews в пресс-службе губернатора и правительства Архангельской области.

Новшества в распределении долей квот вылова рыбы коснулись предприятий, осуществляющих промышленное и прибрежное рыболовство.

В связи с изменениями федерального законодательства с 1 января 2019 г. доли по промышленному и прибрежному рыболовству трансформированы в единую. Предприятия будут самостоятельно определять, какой вид рыболовства осуществлять – промышленное или прибрежное или то и другое.

Предприятия получили возможность планировать свою деятельность на долгосрочную перспективу, инвестировать в свое производство, прокомментировал Игорь Орлов.

Fishnews
НазадМетки: правительство
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