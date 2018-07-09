09 июля 2018 года

Предприятия Хабаровского края ждут подходов лосося

Отставание по уловам тихоокеанских лососей в Хабаровском крае составляет порядка 80% по сравнению с путиной-2016. В регионе надеются, что отраслевая наука внесет ясность в ситуацию.

На 9 июля в Хабаровском крае освоено порядка 1,8 тыс. тонн, в то время как за аналогичный период 2016 г. было добыто 7-8 тыс. тонн, сообщил Fishnews председатель регионального комитета рыбного хозяйства Кирилл Фирсов. Он подчеркнул, что лососевая путина стартовала в соответствии со стратегией промысла, одобренной на заседании ДВНПС 19 апреля. Однако массового подхода рыбы не наблюдается.

«Пока я не могу сказать, почему так происходит, – сказал Кирилл Фирсов. – Наука нам еще не дала однозначного ответа. Съемки подтверждают, что рыба в море есть – порядка 1 млрд особей (400 тыс. тонн), но массового хода в районы промысла нет. Мы пока не понимаем, когда она пойдет, куда будет двигаться».

Отставание наблюдается во всех промысловых районах. «В Амуре и лимане из рекомендованных 30 тыс. тонн горбуши освоено порядка 900 тонн, – отметил он. – Я бы сказал, что в Амур рыба медленно идет в таком количестве, что лучше ее пропустить на нерест, а не изымать. Кстати, предприятия к этому относятся с пониманием».

По словам Кирилла Фирсова, наибольшее отставание наблюдается в Амуре и лимане, но схожая ситуация имеет место и на охотоморском побережье, и в подзоне Приморье (к северу от мыса Золотой). «В Советско-Гаванском районе (подзона Приморье) плохие подходы, – сказал руководитель комитета. – Где-то рыба подходит небольшими партиями. В Ванинском районе (подзона Приморье) предприятие добыло неводами 60 тонн, когда к ним подошла такая партия».

По данным, озвученным 3 июля на заседании штаба путины, отставание наблюдается и в других регионах Дальнего Востока.

«Возможно, какая-то ясность появится после заседания штаба 10 июля и наука даст нам свои объяснения, прогнозы и рекомендации, - подчеркнул Кирилл Фирсов. – Пока же рыбаки находятся в ожидании. Если рыба не пойдет, то предприятиям это принесет самые негативные последствия. Потому что они вложили финансовые средства в подготовку орудий лова и перерабатывающих мощностей, а также набрали людей, и все это может не окупиться».

Напомним, что первоначальный прогноз вылова тихоокеанских лососей в Хабаровском крае – более 83 тыс. тонн.

Fishnews