16 июля 2018 года

Для аквастрахования с господдержкой готовят правовую базу

Минсельхоз разработал проект перечня заразных болезней объектов товарной аквакультуры, подпадающих под страхование с господдержкой. В списке – 15 заболеваний.

Как указано в пояснительной записке к документу, разработать перечень необходимо в связи тем, что готовится запуск механизма страхования в аквакультуре на условиях господдержки. В число предусмотренных страховых рисков входит и гибель объектов товарной аквакультуры в результате заразных болезней, включенных в перечень, утвержденный уполномоченным органом.

Как сообщает корреспондент Fishnews, всего в списке 15 болезней рыб: аэромонозы лососевых и карповых; бактериальная почечная болезнь лососевых; ботриоцефалез карповых; брахиомикоз карповых, лососевых, сиговых; весенняя виремия карпов; вирусная геморрагическая септицемия лососевых рыб; воспаление плавательного пузыря карповых; гиродактелез лососевых, карповых; инфекционная анемия лососевых; инфекционный некроз гемопоэтической ткани лососевых; инфекционный некроз поджелудочной железы лососевых; миксобактериозы лососевых, осетровых; псевдомоноз карповых; сапролегниоз икры; филометроидоз карповых.

Примечательно, что все болезни в перечне – болезни рыб, заболевания других видов водных биоресурсов не предусмотрены.

Предполагается, что приказ Минсельхоза вступит в силу с 1 января 2019 г., вместе с самим законом о господдержке аквастрахования. К этому времени ответственным ведомствам необходимо создать необходимую подзаконную базу. Так, при Росрыболовстве идет разработка методики определения страховых выплат, а Минсельхоз предложил квалификационные требования для аттестации независимых экспертов в страховании аквакультуры.

Fishnews