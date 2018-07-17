17 июля 2018 года

«Паллада» украсит культурную программу Морского салона

Учебный парусник «Паллада» и его команда примут участие в Международном дальневосточном морском салоне-2018, который пройдет во Владивостоке в конце июля.

Парусник встанет у причала Приморского океанариума в бухте Житкова на острове Русский. В течение четырех дней, с 24 по 27 июля, все желающие смогут прогуляться по палубе самого быстроходного в своем классе парусника. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Приморского океанариума, экскурсии будут начинаться в 10, 11, 13, 14, 15 и 16 часов. В связи с тем, что количество людей в экскурсионной группе ограничено, необходима предварительная регистрация на сайте океанариума.

По информации пресс-службы Дальрыбвтуза, утром 28 июля «Паллада» перейдет из бухты Житкова к Морскому вокзалу и в рамках культурно-концертной программы «Парус мечты» также будет открыта для посещения.

Напомним, МДМС-2018 пройдет с 26 по 28 июля. Международный военно-морской салон – широко известная в мире выставка в области кораблестроения, морского вооружения и судостроения. Он проходил в Санкт-Петербурге на протяжении 20 лет, в этом году ее площадкой впервые станет Владивосток. Ожидается, что на МДМС съедутся более 1500 участников из России, Вьетнама, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Сингапура, Южной Кореи и Японии. Организаторы салона – Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) и Министерство по развитию Дальнего Востока (Минвостокразвития). Информационный партнер – медиахолдинг Fishnews.

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