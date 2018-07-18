18 июля 2018 года

Ученые проследили за лососем Амура с воздуха

Специалисты ТИНРО-Центра и ВНИРО облетели бассейн реки Амур. Оценивалась подходы лососевых на путях миграций к местам нереста, а также ситуация на нерестилищах и в местах промысла.

Исследования проводились в рамках научной кооперации между подведомственными Росрыболовству институтами, обеспечивающими научно-информационное сопровождение лососевой путины. В исследовательских полетах участвовали руководители обеих научных организаций – директор ТИНРО-Центра Алексей Байталюк и директор ВНИРО Кирилл Колончин.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра, ученые обследовали участок реки от впадения Амгуни, включая Нижний и Средний Амур, а также морской участок Сахалинского залива от лимана вплоть до Рыбновска на Сахалине, часть Аяно-Шантарского района. Научные сотрудники отметили, что подходы лососевых на путях миграций к местам нереста уже начались. На нерестилищах и местах промысла специалисты оценивают ситуацию как удовлетворительную и ожидаемую. Как и прогнозировали, идет урожайное поколение лососевых. В этом году горбуша маленьких размеров, но в рекордно большой численности.

Во время проведенных облетов ученые также оценили действенность изменений правил рыболовства: введены ограничения, призванные снизить промысловую нагрузку на запасы лососей Амура. Научная группа продолжает работу в районе реки Амгунь. Полные результаты исследования ученые представят в ближайшее время.

Fishnews