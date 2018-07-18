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Здание Госдумы. Фото пресс-службы ГД

Дума ждать не стала

Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий новую статью о пересечении государственной границы на море. Отраслевое бизнес-сообщество ранее просило депутатов не торопиться с изменениями.

На заседании 18 июля Госдума рассмотрела в третьем чтении законопроект «О внесении изменений в Закон РФ «О Государственной границе Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Напомним, что проект изменений закона о госгранице был внесен в Госдуму в 2016 г. Законодательным собранием Приморского края. Региональные парламентарии предлагали с помощью поправок решить проблему прохода через территориальное море судов с «закрытой» границей, которые направляются из одного района промысла в другой. В том числе обеспечить для такого флота возможность следовать Первым Курильским проливом. В первом чтении Госдума приняла законопроект в апреле 2017 г.

Ко второму чтению депутаты ГД предложили серьезно трансформировать документ. В частности, в проекте была предусмотрена новая статья – «Особенности пересечения Государственной границы на море». Изменения встревожили представителей рыбной отрасли. Законопроект не решает проблемы, в связи с которой он изначально разрабатывался, при этом ставится под вопрос возможность перегрузов продукции из водных биоресурсов в «районах укрытия», указали в бизнес-сообществе.

Об опасениях рыбопромышленников на заседании 18 июля напомнил депутат Владимир Блоцкий: «Это может привести к тому, что буквально через месяц после вступления в законную силу данных изменений предприятия столкнутся с проблемными ситуациями по выгрузке и вынуждены будут нести дополнительные затраты». Парламентарий предложил вернуться к рассмотрению законопроекта во втором чтении и все-таки изменить редакцию поправок, сообщает корреспондент Fishnews.

Зампред профильного комитета ГД – по безопасности и противодействию коррупции – Эрнест Валеев с коллегой не согласился. Доводы против принятия поправок в нынешнем виде, по словам депутата, не основаны на действующем законодательстве, на тех изменениях, которые предлагают в законопроекте. В законе о рыболовстве предусмотрена возможность перегрузки только уловов ВБР, заявил Эрнест Валеев. О каком виде рыболовства идет речь, он не уточнил.

Кроме того, полагает депутат, действующее законодательство поправки не «перекраивают». Возможность перегрузки, по его словам, в законопроекте предусмотрена как исключительный случай при неблагоприятных гидрометеорологических условиях. «При отсутствии данных неблагоприятных условий применяются нормы о перегрузке уловов и продукции, которые содержатся в законодательстве об ИЭЗ и континентальном шельфе РФ. Мы же в эти законы изменения не предлагаем», – сказал Эрнест Валеев.

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