19 июля 2018 года

Приказ по РПУ отправится в архив

С 1 января 2019 г. приказ Минсельхоза о процедуре определения границ рыбопромысловых участков утратит силу. Такое решение принято в связи с изменением закона о рыболовстве.

Приказ Минсельхоза от 22 марта 2013 г. № 143 «Об утверждении Порядка определения границ рыбопромысловых участков» с нового года будет признан утратившим силу. Документ об этом размещен на Официальном интернет-портале правовой информации, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что по закону с января 2019 г. вместо понятия «рыбопромысловый участок» будет использоваться «рыболовный участок». Он предусмотрен для осуществления промышленного рыболовства во внутренних водах, за исключением внутренних морских вод РФ. Исключение – добыча анадромных видов. В этом случае участок будет выделяться во внутренних водах и в территориальном море. Также закон предусматривает выделение участков для традиционного рыболовства КМНС и организации спортивно-любительского лова.

На смену приказу Министерства сельского хозяйства с нового года придет постановление Правительства РФ от 14 июня 2018 г. № 681.

Fishnews