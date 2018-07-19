19 июля 2018 года

Минсельхоз: готовая рыба подлежит ветсертификации

В Министерстве сельского хозяйства России разъяснили формулировку «рыбной» части перечня товаров, на которые необходимо оформлять ветеринарно-сопроводительные документы.

С 1 июля вступило в силу требование об обязательной электронной ветсертификации. В преддверии этого Минсельхоз изложил в новой редакции перечень подконтрольных товаров, на которые необходимы ветеринарно-сопроводительные документы (приказ от 27 июня 2018 г. № 251). На почту Fishnews поступил вопрос о формулировке «рыбной» части списка.

В частности, в группе 16 «Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных» содержится пункт «Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы (подсубпозиции 1604 31 000 0; 1604 32 00)».

В справочнике ТН ВЭД позиция 1604 звучит следующим образом: «Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы». Здесь возникает проблема толкования.

В первом случае получается, что из позиции 1604 в список входит как «Готовая или консервированная рыба», так и 1604 31 000 0 (икра осетровых); 1604 32 00 (заменители икры осетровых). При втором варианте из позиции 1604 к перечню относятся только подсубпозиции 1604 31 000 0 (икра осетровых); 1604 32 00 (заменители икры осетровых).

Возникает вопрос: является ли «готовая или консервированная рыба» подконтрольным товаром, подлежащим обязательному сопровождению ВСД?

Корреспондент Fishnews направил запрос на эту тему в Минсельхоз. Пресс-служба министерства сообщила: «Рыба готовая или консервированная является подконтрольным товаром и подлежит обязательному ветеринарному сопровождению в соответствии с перечнем подконтрольных товаров, утвержденным приказом Минсельхоза России и входящим в группу с кодом ТН ВЭД 1604 (рыба готовая или консервированная; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы)».

Fishnews продолжает мониторинг ситуации, связанной с электронной ветеринарной сертификацией. О возникающих вопросах можно сообщить, прислав информацию на адрес редакции evs-fish@mail.ru.

Внимание: После выхода публикации пресс-служба Минсельхоза прислала исправленный ответ на запрос. Как сообщили в ведомстве, обязательной ветеринарной сертификации подлежат только подсубпозиции 1604 31 0000 («икра осетровых») и 1604 3200 («заменители икры осетровых»), относящиеся к группе с кодом ТН ВЭД 1604.



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