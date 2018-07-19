19 июля 2018 года

Илья Раковский: Инвестквоты позволят Карелии громко заявить о себе

Члены Союза рыбопромышленников Карелии активно включились в реализацию программы инвестиционных квот, подав заявки на строительство и судов, и заводов. Планируется не только освоить новые виды добычи и переработки трески и пикши, но и создать в регионе ни много ни мало настоящий рыбный хаб.

ООО «Рыболовецкая компания “Вирма”» уже заключила договор с Федеральным агентством по рыболовству, обязавшись построить в России два ярусолова (объект инвестиций типа «К»). У Карелии такие суда появятся впервые, сейчас местные предприятия добывают рыбу только траулерами.

«Сегодня большое внимание уделяется экологии и устойчивости промысла. Тенденции говорят о том, что приоритетным в ближайшие годы будет использование более щадящих для экосистемы орудий промысла. Мы решили капитально усилиться на этом направлении, создать линейку ярусных судов, – рассказал корреспонденту журнала «Fishnews – Новости рыболовства» председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский. – Причем рынок такие суда тоже ценит и ждет, ведь рыба, пойманная на ярус, пользуется большей популярностью на рынке».



За ценой судов проследят

Говоря о проблемных вопросах, глава отраслевого объединения напомнил про страх, который был у рыбаков еще тогда, когда тема инвестквот только начала обсуждаться, и который сохраняется до сих пор: строительство судов на российских верфях может оказаться дороже, чем в Европе. «Но мы все понимаем, что сейчас только корпус и его оснастка будут отечественными, вся «начинка» будет поставлена иностранными производителями по причине отсутствия российских аналогов. И такое судно, тем более первое в линейке, не может быть дешевле, потому что все это оборудование нужно импортировать, – подчеркнул Илья Раковский. – На старте строительства судов по инвестквотам процент локализации был предусмотрительно снижен, в будущем планируется его увеличить. Предполагается, что это приведет к появлению отечественных аналогов в оборудовании для рыбопромысловых судов».

Один завод – хорошо, а два – лучше

Завод под инвестквоты изначально планировался один – на территории опережающего социально-экономического развития (ТОР, ТОСЭР) в Кондопоге. С правительством республики согласовали выделение земельного участка под масштабный инвестиционный проект на льготных основаниях. Региональные власти пошли навстречу, потому что были очень заинтересованы в строительстве рыбоперерабатывающего производства в Карелии. После того как проект запустили, в союзе рыбопромышленников начали обсуждать производственные мощности, потенциальные рынки сбыта продукции.

Возник интерес к увеличению производственных мощностей. Особенность Карелии – в сильных позициях аквакультуры, здесь выращивают до 70% российского объема форели, общий объем выращивания составляет до 24 тыс. тонн.

В итоге заявки на строительство заводов подали два члена отраслевого объединения: ООО «Рыботорговая сеть» и ООО «Группа Баренц». Заводы построят большой мощности – более 30 тыс. тонн продукции в год (объекты инвестиций типа «П»). На высокотехнологичных линиях от известных европейских производителей будут делать филе из трески и пикши. Отходы планируется пускать на муку и жир. Обеспечивать предприятия сырьем будет в том числе и «Рыболовецкая компания “Вирма”» с помощью «инвестиционных» ярусоловов.

Власти активно помогают

Правительство региона оказывает предприятиям-инвесторам серьезную поддержку, отметил Илья Раковский: «В Карелии губернатором создана межведомственная рабочая группа по нашим кондопожским проектам: региональные минстрой, министерство экономики, местные власти, коммунальные предприятия – все регулярно обсуждают, где, на каком участке нашим заводам нужна помощь. Союз достаточно активно работает с местной властью, такой уровень поддержки оказался намного выше изначальных ожиданий», – заявил глава объединения.

Союз рыбопромышленников Карелии заинтересован в том, чтобы кроме двух планируемых заводов были открыты и другие, пусть даже небольшие, производства по сушке, вялению и прочей обработке рыбы местных пород. «Надеюсь, что мы этот проект, этот рыбоперерабатывающий кластер, сможем развить до такой степени, чтобы там было не только наше «ядро», но и соседи-рыбопереработчики», – отметил Илья Раковский.

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