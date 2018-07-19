19 июля 2018 года

Тонкости ветсертификации

Пресс-служба Минсельхоза прислала исправленный ответ на запрос о необходимости оформления ветеринарно-сопроводительных документов на товары, которые относятся к позиции 1604 ТН ВЭД.

Напомним, что от читателя Fishnews поступил вопрос о том, как следует читать список товаров, на которые необходимы ветеринарно-сопроводительные документы, в части позиции 1604 ТН ВЭД: «Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы».

Редакция обратилась за разъяснениями в Минсельхоз России. Пресс-служба министерства уточняет: обязательной ветеринарной сертификации подлежат только подсубпозиции 1604 31 0000 («икра осетровых») и 1604 3200 («заменители икры осетровых»), относящиеся к группе с кодом ТН ВЭД 1604.

Fishnews продолжает мониторинг ситуации, связанной с электронной ветеринарной сертификацией. О возникающих вопросах можно сообщить, прислав информацию на адрес редакции evs-fish@mail.ru

Fishnews