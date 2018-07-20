20 июля 2018 года

На Камчатке свежий лосось попадает сразу на прилавки

Власти Камчатского края продолжают работу по развитию в регионе розничной торговли рыбопродукцией. С этой целью налажено сотрудничество по поставкам лосося с Рыболовецким колхозом имени Ленина.

Судно «Громобой» Рыболовецкого колхоза имени Ленина пришло в столицу Камчатки утром 19 июля, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства. «Громобой» в своих RSW-танках привез более двухсот тонн свежего охлажденного лосося. Часть улова колхоз имени Ленина уже развез по собственным магазинам, где горбушу будут продавать по 45 рублей за килограмм.

«Жители Петропавловска-Камчатского смогут приобрести охлажденную рыбу по этой цене сегодня и завтра, ведь срок ее реализации весьма ограничен. Чтобы горбуша досталась всем желающим, в магазины налажены бесперебойные поставки с береговой фабрики колхоза. Хочется поблагодарить руководство предприятия за проявленную социальную ответственность», – сказал заместитель председателя правительства – министр рыбного хозяйства Камчатского края Владимир Галицын.

Реализацию социальной инициативы компания планирует продолжать как минимум до 15 августа, пока не закончится лососевая путина. В первый раз в этом сезоне охлажденную горбушу по низкой цене жителям Петропавловска предложили 12 июля.

Напомним, работа по созданию и расширению розничной сети магазинов, в которых продукция камчатских рыбохозяйственных предприятий реализуется без посредников и наценок, ведется с 2012 г. Такое поручение дал губернатор Владимир Илюхин.

Fishnews